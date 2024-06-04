تكنولوجيا: Asus تكشف عن سماعة Asus ROG Delta II وجهاز الراوتر ROG Rapture GT-BE19000 في #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus خلال فعاليات مؤتمر Computex2024 عن إصدارها الجديد من سماعات الرأس Asus ROG Delta II، وجهاز الراوتر ROG Rapture GT-BE19000.

قدمت Asus في مؤتمر Computex 2024 عدد من أجهزة الحاسب الجديدة، كما كشفت الشركة عن جيل جديد من الإكسسوارات المخصصة لتعزيز تجربة الألعاب.

سماعة الرأس Asus ROG Delta II

تطلق Asus سماعة الرأس الجديدة Asus ROG Delta II بمحركات تتميز بغشاء بطبقة طلاء من التيتانيوم بحجم 50مم، مع ميكروفون بنطاق عريض 10مم.

وتتميز سماعة الرأس المخصصة للألعاب Asus ROG Delta II بثلاثة من أوضاع الإتصال بين تردد 2.4 GHz عبر تقنية “Speednova” المطورة من Asus، أو الإتصال عبر البلوتوث أو الإتصال السلكي.

وتؤكد Asus على قدرة السماعة على الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 110 ساعة عند تعطيل إضاءة RGB، وتدعم سماعة ROG Delta II الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت.

جهاز الرواتر ROG Rapture GT-BE19000

تقدم Asus جهاز الرواتر ROG Rapture GT-BE19000 بتصميم يتوافق مع لغة التصميم التي إشتهرت بها العلامة التجارية، ويضم الجهاز 8 من الهوائيات.

أيضاً تؤكد الشركة على قدرة الجهاز على دفع سرعات تصل إلى 19 جيجابت في الثانية مع تقنية Wi-Fi 7، كما يدعم الجهاز سرعة 10 جيجابت في الثانية عبر اثنان من المنافذ، أو سرعة 2.5 جيجابت في الثانية عبر 4 من منافذ Ethernet.

كما يدعم الجهاز أيضاً الإتصال عبر شبكات 4G LTE/5G بإستخدام محول ROG Rapture GT-BE19000 ومنفذ USB، ويعمل جهاز الراوتر على جمع أعباء الإتصال بالألعاب عبر SSID، كما يأتي بشبكة VPN مدمجة.

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