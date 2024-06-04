تكنولوجيا: جهاز Asus ProArt PX13 ينطلق بتصميم متحول ودعم من Ryzen AI 300 في حدث #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق أحدث إصدار من سلسلة أجهزة ProArt بالتصميم المتحول 2 في 1 في فعاليات مؤتمر Computex للعام 2024، وتقدم Asus جهاز Asus ProArt PX13 الجديد بدعم من الجيل الجديد من وحدات المعالجة العصبية Ryzen AI 300.

ينضم جهاز ProArt PX13 الجديد من Asus إلى الجيل الجديد من أجهزة الحاسب التي تتميز بعلامة “Copilot+ PC” التجارية.

ويدعم الجهاز AMD Ryzen AI 300 من سلسلة “Strix Point”، كما يضم شاشة بحجم 13 إنش مع مفصل يدعم إمالة الشاشة 360 درجة، لذا سيدعم هذا التصميم جهاز ProArt PX13 التحول بسلاسة بين وضع جهاز الحاسب ووضع الجهاز اللوحي.

كما يضم PX13 شاشة Asus Lumina OLED بحجم 13 إنش، وأبعاد 16:10، بجودة عرض 3K، وتدعم الشاشة تغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، كما تتميز بسطوع 500 nits.

وتدعم وحدات المعالجة العصبية Ryzen AI 300 جهاز ProArt PX13، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار بشكل خاص Ryzen AI 9 365 الذي يقدم 50 TOPS NPU.

أيضاً ينطلق الجهاز بكرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4070 التي تدعم 300 TOPS في تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تحدد إستهلاك الطاقة في وحدة المعالجة عند 70 W TDP، وإستهلاك الطاقة في كرت الشاشة عند 90 W TGP.

وتأتي لوحة المفاتيح بلوحة لمس مع Asus DialPad مدمجة، أيضاً مع هذا التصميم الصغير لهيكل الجهاز إلا أن الجهاز يدعم USB4 40 جيجا بت في الثانية، كما يدعم تقنية Wi-Fi 7، مع تطبيقات Asus الجديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي التي تشمل Story Cube، و Muse Tree التي تتوفر مع عرض إشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في CapCut، وإشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في Adobe Creative Cloud، ومن المقرر أن تعلن الشركة لاحقاً عن سعر Asus ProArt PX13 وموعد توفره في الأسواق.

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