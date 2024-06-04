شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Miss AI.. المرشحات لمسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعى.. مغربية وتركية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد أكسبتهم ميزاتهم الخالية من العيوب وأجساد عارضات الأزياء آلاف المعجبين فى جميع أنحاء العالم، لكن ملكات الجمال هؤلاء جميعهن يشتركن في سمة واحدة من سمات القرن الحادى والعشرين - ولا واحدة منهن حقيقية، حيث تم الإعلان للتو عن القائمة المختصرة لمسابقة Miss AI - أول مسابقة ملكة جمال رقمية فى العالم للفتيات الرقمية المذهلة، حيث يمكن للواقعية والنفوذ الاجتماعى أن يفوزوا بالتاج المنشود.

وقد شارك في الجوائز 1500 من منشئى الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، وسيتم استضافة المسابقة فى عالم افتراضي، مع لجنة تحكيم للجوائز الافتتاحية التى تضم اثنين من أكبر المؤثرين فى العالم من خلال الذكاء الاصطناعى، إميلي بيليبريني وأيتانا لوبيز.

هناك أيضًا أشخاص حقيقيون في اللجنة - رئيس لجنة تحكيم ملكة جمال بريطانيا العظمى ومؤرخة المسابقة سالي آن فوسيت، بالإضافة إلى خبير التسويق أندرو بلوخ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي علامة المليار جنيه إسترليني هذا العام.

مسابقة Miss AI هي المسابقة الأولى لجوائز World AI Creator (WAICA)، التي يرعاها موقع محتوى المبدعين Fanvue، ويقول ويل مونانج، المؤسس المشارك لـ Fanvue: "نحن نقدر أن هناك حوالي 10000 من منشئي الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، ولكن ما فعلته الجوائز هو الكشف عن المبدعين الذين لم يكن أي منا على علم بقصصهم الدرامية المقنعة، إلى جانب المبدعين الموهوبين الذين يقفون وراءهم في إنشاء المحتوى. لمشجعيهم.

"لقد أنهى الحكام عملهم في تقييم جميع المشاركين، ونحن نتطلع إلى الإعلان عن الفائزين النهائيين في نهاية الشهر"، وسيتنافس المتسابقون المختارون الآن للحصول على مكان في المراكز الثلاثة الأولى، والذي سيتم الإعلان عنه في نهاية يونيو من خلال أول حفل توزيع جوائز يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتبلغ قيمة حزمة الجائزة الإجمالية أكثر من 15000 جنيه إسترليني، وسيكسب المبدع الذي حصل على تاج Miss AI المرموق ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني نقدًا، إلى جانب حزمة من الامتيازات بما في ذلك الترويج على منصة Fanvue، ودعاية مخصصة للمساعدة في توسيع نطاق وصولهم إلى جماهير جديدة.

وعلق أندرو بلوخ، خبير التسويق والعلاقات العامة، قائلًا: “الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة في المحتوى والتسويق المؤثر.

"تمامًا مثل عائلة كارداشيان وغيرها من الشخصيات المؤثرة في الحياة الواقعية، يرغب المستهلكون الآن في التفاعل مع منشئي الذكاء الاصطناعي والشعور بأنهم جزء من حياتهم ورحلتهم، "من الموضة إلى السفر إلى الشراكات الهادفة، يستحق هؤلاء المبدعون بشدة مكانهم في القائمة المختصرة."



أبرز ملكات الجمال التى وصلن إلى القائمة المختصرة النهائية:

كنزة ليلي، المغرب - 192 ألف متابع على إنستجرام



كنزة ليلي سرعان ما أصبحت شخصية بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، يرتبط محتواها الجذاب ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع المغربي، حيث يتمثل هدفها في المساهمة في تمكين المرأة في المغرب والشرق الأوسط مع توفير التنظيم الذي تشتد الحاجة إليه في سوق المؤثرين.



تمتلك 192 ألف متابع على انستجرام، ويمكنها أن تكسب ما يقدر بـ 750 جنيهًا إسترلينيًا للمنشور، ومع إنتاج يزيد عن 20 شهريًا، يمكنها الحصول على 15 ألف جنيه إسترليني شهريًا.



وقالت المُحّكمة أيتانا لوبيز: "إن مستوى التفاصيل التي تطرق إليها المبدع في كل صورة بدءًا من الملابس وصولاً إلى الخلفيات رائع ويستحق حقًا مكانًا في القائمة المختصرة، "لقد أعجبنا أيضًا برسالة كنزة وقدرتها على إشراك جمهور كبير مرتبط بالمجتمع المغربي وتمكين المرأة في الشرق الأوسط، إنها توضح قوة منشئي الذكاء الاصطناعي في إيصال رسائل قوية إلى العالم."



أوليفيا سي، البرتغال - 10.6 ألف متابع على انستجرام



أوليفيا هي مدوّنة سفر تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتقول منشئتها إنها تمهد الطريق لمستقبل تعزز فيه التكنولوجيا التواصل، وتحركنا القصص، ويتعايش العالمان الرقمي والإنساني في وئام جميل.



تقول المُحّكمة سالي آن فوسيت: "إن أسلوب أوليفيا وشخصيتها يتألقان حقًا في محتواها الذي لفت انتباهي بشكل خاص.



"أحب أن ليست كل صورة هي صورة شخصية أمام المرآة، بل هي البلدان التي تزورها والطعام الذي تتناوله والمناظر التي تختبرها. إنها أنيقة ومثيرة للاهتمام وملهمة ولا يمكنك إلا أن تتابعها."

آن كيردي، فرنسا - 9.8 ألف متابع على إنستجرام



لقد أكسبتها مؤهلات آن باعتبارها ناشطة بيئية جيشًا من المعجبين في موطنها بريتاني وأصبحت سفيرة للمنطقة.



وعلق عضو لجنة التحكيم أندرو بلوخ قائلاً: "إن آن مثال رائع على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه منشئ الذكاء الاصطناعي على الجمهور. لقد تأثرت بشكل خاص بعمل علامتها التجارية مع Oceanopolis، فهي تقوم بعمل رائع في الترويج لأهمية الحفاظ على المحيطات وحمايتها لجماهير جديدة لم يتم الوصول إليها من قبل.



"إلى جانب الترويج للسياحة في بريتاني، من الثقافة والمأكولات والتجارب. فهذا يُظهر جاذبية منشئي الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية والمنظمات في الحملات الأمامية."

زارا شاتافاري، الهند - 5.1 ألف متابع على إنستجرام



تم إنشاء شركة Zara، التي تم وصفها بأنها "محاربة" للصحة، للترويج لمكمل طبيعي لمساعدة النساء في الهند في علاج اختلالات الهرمونات، وتعتقد المُحّكمة سالي آن فوسيت أن مشاركتها في الرعاية الصحية يمكن أن تكون حائزة على أصوات.

وتقول: "لقد حدد منشئو Zara مسألة الرعاية الصحية للنساء في الهند واستخدموا الذكاء الاصطناعي لبناء الثقة بشكل إيجابي مع جمهور متفاعل حولها.

"لقد تأثرت حقًا بهذه الرسالة وكيف يهدف المبدعون إلى كسر الحواجز من خلال دعم Zara."

لالينا، فرنسا - 93.2 ألف متابع على إنستغرام

كانت مهمة مبتكر Lalina هي إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعى الأكثر واقعية على الإطلاق ويعتقد الحكام أنها أنجزت ذلك بالتأكيد.



تقول أيتانا لوبيز: "مستوى محتوى Lalina رائع. إن الاتساق الذي حققته المبدعة في شعرها وجسمها ويديها مثير للإعجاب حقًا.



"حتى وقفتها مع رفع كتفيها قليلاً لتعطي شخصية خجولة قليلاً يجعلها تشعر بالواقعية بشكل لا يصدق. معجبة جدًا!"