تكنولوجيا: Asus تقدم جهاز ProArt PZ13 بمعالج Snapdragon X في فعاليات #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus في مؤتمر Computex للعام 2024 جهاز ProArt PZ13 اللوحي الذي ينطلق بسلسلة معالجات Snapdragon X من كوالكوم، والذي يتميز بتصميم يدعم الإنفصال عن لوحة المفاتيح لوضع الجهاز اللوحي.

إنضمت شركة Asus للشركات المصنعة لأجهزة Copilot+ PC بإعلانها عن ProArt PZ13 خلال الحدث العالمي Computex.

وعلى عكس أجهزة ProArt P16 وProArt PX13 التي قدمت خلال الحدث بسلسلة معالجات Ryzen AI 300 Zen 5 يأتي جهاز ProArt PZ13 HT5306 بمعالج Snapdragon.

ويتميز الجهاز اللوحي بوزن 0.85 كجم، كما يأتي بسمك 9مم، ويدعم هيكل جهاز ProArt PZ13 معايير IP52، كما يأتي بحافظة من المطاط لحماية الجهاز من الأتربة والماء.

أيضاً يضم جهاز ProArt PZ13 شاشة Asus Lumina OLED بحجم 13 إنش، وجودة عرض 3K، وتدعم الشاشة خاصية اللمس، كما تتميز بتغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وسطوع 500 nits.

من جانب أخر لم تكشف Asus بشكل محدد أي من معالجات Snapdragon X المستخدمة في هذا الإصدار، إلا أن الشركة أكدت على أن الجهاز يدعم إجمالي إستهلاك طاقة بقدرة 20 W، كما يتوفر الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD.

ويضم ProArt PZ13 اثنان من منافذ USB4 فئة C بسرعة نقل بيانات 40 جيجابت في الثانية، ويدعم SD Express 7، والإتصال بتقنية Wi-Fi 7، وتأتي الكاميرة الخلفية في الجهاز بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل و IR، كما يدعم الجهاز التسجيل بتقنية Windows Hello.

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