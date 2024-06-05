تكنولوجيا: Hisense تطلق جهاز تلفاز U7NQ بتقنية Mini-LED وجودة عرض 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Hisense في السوق الأوروبي جهاز تلفاز U7NQ المميز بتقنية Mini-LED وجودة عرض 4K، والذي يتوفر في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 1249 يورو.

يتميز جهاز تلفاز Hisense U7NQ بتقنية Mini-LED PRO التي تقدم أجزاء تعتيم 512، وسطوع 1500 nits، كما يدعم جهاز التلفاز جودة عرض 4K، ومعدل تحديث 120Hz، والذي يصل مع معدل التحديث المتغير إلى 144Hz.

كما يدعم جهاز تلفاز U7NQ تقنية Dolby Vision IQ، وHDR10+، و HLG، أيضاً يدعم نمط IMAX Enhanced لتحسين الصورة، ويأتي الجهاز بواجهة VIDAA-U7.6 لبث المحتوى من Netflix، واليوتيوب، وDisney+، كما يدعم الجهاز التحكم بمساعد Amazon Alexa الرقمي.

أيضاً يأتي الجهاز بنمط PRO المخصص للألعاب مع تقنية ALLM، والتكامل مع AMD FreeSync Premium Pro، كما يضم جهاز التلفاز 4 من منافذ HDMI 2.1 للإتصال بمنصات الألعاب على أن يدعم أحد المنافذ eARC، وتتوفر منافذ أخرى مثل USB 3.0، و USB 2.0.

كما يضم Hisense U7NQ مكبرات صوتية مدمجة بقدرة 50W، ويدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos، ويتوفر Hisense U7NQ 4K بثلاثة أحجام بين 55 و65 و75 إنش، بسعر يبدأ من 1249 يورو.

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