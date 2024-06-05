زلزال مدمر خلال أيام.. أول رد من «البحوث الفلكية» على توقعات العالم الهولندي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن حدوث زلزال يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أكد "رابح" أن الباحث الهولندي ليس عالما، ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكيا أو جيولوجيا كما يزعم البعض.

وعن حدوث الزلازل، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: «مفيش زلازل خالص مثلما يتردد، الزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميًا، ونحن في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل».

وفي وقت سابق، حذر الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، من نشاط زلزالي مرتقب يضرب الأرض، بسبب اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة .

وكتب هوجربيتس تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيها إن الزلزال المحتمل سيكون مدمرا بقوة 8 درجات على مقياس ريختر.

ولم يحدد الباحث الهولندي الموقع المحتمل لهذا الزلزال المدمر، مرجحا أن يحدث في الفترة بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو.

وقال هوجربيتس: "ستكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانان متزامنان: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض.. وهذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وتابع: "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية، كما أننا نرى أيضا اقترانين قمريين قادمين، أحدهما مع أورانوس والآخر مع المشتري. وبعد ذلك، سيكون القمر بين الأرض والشمس. ونحن نعلم أن هذا هو القمر الجديد. يحدث ذلك في اليوم السادس من الشهر".