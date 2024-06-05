تكنولوجيا: ZOTAC تكشف عن جهاز الألعاب المحمول ZOTAC ZONE في مؤتمر #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس شركة ZOTAC قريباً أجهزة الألعاب المحمولة ASUS ROG Ally و Steam Deck بإصدارها الخاص ZOTAC ZONE الذي أعلن عنه في فعاليات Computex للعام 2024، والذي يتوفر في شهر سبتمبر بسعر 799 يورو.

تستمر المنافسة في سوق أجهزة الألعاب المحمولة مع إنضمام شركة ZOTAC للمنافسة قريباً بمشروعها الأول من أجهزة الألعاب المحمولة.

ويجمع جهاز الألعاب ZOTAC ZONE بين مواصفات وتصميم أجهزة Steam Deck وASUS ROG Ally الذي يتوفر في أمازون بسعر 400 دولار الآن.

ويتميز ZOTAC ZONE بمعالج Ryzen 7 8840U الذي يحاكي Ryzen Z1 Extreme والذي يدعم أجهزة ROG Ally وROG Ally X الجديد.

أيضاً تدعم شركة ZOTAC جهاز ZONE بشاشة AMOLED بحجم 7 إنش، التي تتميز بدقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120 Hz، ومن المتوقع أن تدعم هذه المواصفات الجهاز في المقارنة مع جهاز Steam Deck OLED.

كما يضم ZONE اثنان من لوحات التحكم الجانبية المميزة بتصميم مستطيل على غرار أجهزة Steam، إلا أن ZOTAC تؤكد على تميز إصدارها بمشغلات للألعاب تدعم التعديل باثنان من الإختيارات.

أيضاً يضم عصا تحكم ومشغلات بتصميم مميز، مع عجلة قابلة للضبط للتحكم في مستوى الصوتيات، كما يدعم جهاز الألعاب التسجيل بتقنية Windows Hello، ويأتي بمسند مدمج لتثبيت الجهاز.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 48.5 Wh، ويتميز بوزن 700 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في شهر سبتمبر بسعر 799 يورو بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X-7500، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة NVMe.

المصدر