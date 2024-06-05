شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديدة لمستخدمى iPadOS .. إزاى تنزله على جهازك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل نسخة منقحة من iPadOS 17.5.1 للجيل العاشر من أجهزة iPad، والجدير بالذكر أن أبل أصدرت iOS 17.5.1 وiPadOS 17.5.1 في 20 مايو، لحل مشكلة ظهور الصور المحذوفة مرة أخرى في مكتبات الصور الخاصة بالمستخدمين.

ولم تكشف شركة أبل عن السبب وراء إعادة إصدار نظام التشغيل المنقح هذا، خصيصًا لأجهزة iPad من الجيل العاشر، لكن التكهنات تشير إلى أن الخطأ كان يؤثر على هذا النموذج أكثر من غيره، ومن المحتمل أن تكون الشركة قد حددت خطأً، حيث عادت الصور المحذوفة إلى الظهور في مكتبات الصور الخاصة بالمستخدمين، مما يؤثر على هذا النموذج فقط.

كيفية تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل؟



مع كل تحديث جديد، ترسل أبل عمومًا إشعارات إلى المستخدمين. إذا فاتتك النافذة المنبثقة لتحديث جهازك، فيمكنك القيام بذلك يدويًا أيضًا، لتحديث جهازك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، انتقل إلى الإعدادات وابحث عن الخيار عام، بعد الضغط على الإعدادات العامة، سينقلك الجهاز إلى قائمة أخرى من الخيارات، وستجد تحديث البرنامج في أعلى القائمة. اضغط عليها وستعرف هل جهازك محدث أم لا.

ووفقا لشركة أبل، فإن التحديثات الجديدة تعمل على إصلاح مشكلة نادرة أبلغ عنها المستخدمون، وفي هذه المشكلة، يمكن أن تظهر الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى لو تم حذفها.

وأوضحت الشركة أن الملفات الموجودة على وحدة تخزين NAND، وهو نوع من الذاكرة المستخدمة في الهواتف الذكية، لا يتم حذفها فعليًا عندما يصدر المستخدم أمر حذف، وبدلاً من ذلك، يتم وضع علامة على المساحة التي يشغلونها على أنها متاحة للاستخدام المستقبلي.

وتظل البيانات الحالية سليمة حتى يتم كتابة بيانات جديدة فوقها، ولكن مع ذلك، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى ظهور الصورة المحذوفة مرة أخرى في مكتبة الصور.

لماذا عادت الصور المحذوفة إلى الظهور لمستخدمي iPhone؟



قالت شركة أبل إن المشكلة كانت عبارة عن إدخال فاسد لقاعدة البيانات كان موجودًا في نظام ملفات الجهاز نفسه. وذكر أنه لا يوجد خطأ في iCloud ولا الجهاز هنا.

ولكن كيف عادت الصور المحذوفة للظهور مرة أخرى، حتى تلك التي تم حذفها منذ سنوات على جهاز مختلف؟ وذكرت شركة أبل أن تلك الملفات كانت موجودة فقط على الجهاز نفسه، ومع ذلك، من الممكن أن تستمر الملفات من جهاز إلى آخر عند الاستعادة من نسخة احتياطية، أو إجراء نقل من جهاز إلى جهاز، أو عند الاستعادة من نسخة iCloud الاحتياطية ولكن بدون استخدام صور iCloud.

وأوضحت شركة آبل أن الصور التي لم يتم حذفها بالكامل من الجهاز لم تتم مزامنتها مع صور iCloud، وبعد أن واجه العديد من المستخدمين المشكلة، قررت شركة آبل التراجع عن إصدار iOS 17.5.1 وجعلت التحديث غير متاح للجميع، تم اتخاذ هذه الخطوة لإصلاح هذا الخطأ.

علاوة على ذلك، أكدت الشركة مرارًا وتكرارًا على حقيقة أن هذه المشكلة نادرة ولم تؤثر إلا على نسبة أقل من المستخدمين. وزعموا أن الشركة لا تستطيع الوصول إلى صور أو مقاطع فيديو المستخدمين.