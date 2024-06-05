شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يجبر المستخدمين على مشاهدة الإعلانات.. كيف سيؤثر ذلك على المنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع إنستجرام أنه يختبر الإعلانات غير القابلة للتخطي، بعد أن بدأت لقطات الشاشة لهذه الميزة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن هذه "الفواصل الإعلانية" الجديدة مؤقتًا للعد التنازلي، مما يمنع المستخدمين من تصفح المزيد من المحتوى على التطبيق حتى يشاهدوا الإعلان.

وفقا لما ذكره موقع "india today"، يعكس هذا التحول الإصدار المجاني من يوتيوب، والذي يتضمن أيضًا إعلانات إلزامية قبل وأثناء مقاطع الفيديو، ونظرًا لتطور انستجرام إلى منصة تركز على الفيديو، تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة لتعزيز التفاعل الإعلاني وكسب المزيد من المال.



تمت ملاحظة الميزة الجديدة لأول مرة بواسطة المستخدم Dan Levy، الذي شارك لقطة شاشة على حسابه على X، واصفًا مشاهدة الإعلان القسري بأنها "حركة مجنونة".



كشفت المزيد من المناقشات على Reddit عن المزيد حول هذه الميزة، حيث أكد المستخدمون وجود الفواصل الإعلانية وعبروا عن ردود فعل سلبية للغاية.

كيف سيؤثر ذلك على المستخدمين وانستجرام كمنصة؟



إذا قرر انستجرام تنفيذ إعلانات غير قابلة للتخطي بشكل دائم، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير تجربة المستخدم ومشاركته على النظام الأساسي بشكل كبير.

قد يجد المستخدمون أن الانقطاع القسري يمثل إضافة محبطة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستخدام النشط، حيث إنه تاريخيًا، واجهت المنصات التي قدمت إعلانات غير قابلة للتخطي ردود فعل عكسية، كما رأينا مع موقع يوتيوب، على الرغم من أنها غالبًا ما تتمكن من الاحتفاظ بقاعدة مستخدميها بسبب محتوى النظام الأساسي الذي لا غنى عنه.



يمكن للمستخدمين الذين اعتادوا على تجربة تصفح سلسة (دون أي قاعدة لمشاهدة الإعلان بقوة) أن يلجأوا إلى منصات الوسائط الاجتماعية البديلة التي توفر واجهة أكثر سهولة في الاستخدام.



علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنهاء التركيبة الجماهيرية الأساسية لـ "انستجرام"، والمعروفة بتقدير استهلاك المحتوى السلس وغير المنقطع.

على الجانب الآخر، من منظور الأعمال، يمكن للإعلانات غير القابلة للتخطي أن تعزز بشكل كبير إيرادات الإعلانات لشركة ميتا، الشركة الأم لـ "انستجرام".

يمكن لانستجرام توفير قيمة أكبر للمعلنين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإعلانات، ويمكن بعد ذلك تحويل هذه الزيادة في الإيرادات مرة أخرى إلى تطوير النظام الأساسي، مما قد يؤدي إلى ميزات وتحسينات جديدة.



ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن سيكون أمرا بالغ الأهمية، يحتاج انستجرام إلى الموازنة بين الفوائد المالية المحتملة ومخاطر فقدان مشاركة المستخدم.