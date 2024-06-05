شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.. هل يدعم موبايلك مميزات الذكاء الاصطناعى؟ تحقق من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن خريطة طريق الذكاء الاصطناعي الأولية من أبل لنظام iOS 18 تأتي في جزأين: ميزات الذكاء الاصطناعي الأساسية التي ستتم معالجتها على الجهاز، وإمكانيات أكثر تقدمًا ستتطلب الاتصال بخوادم أبل، وفي قلب هذه الميزات يوجد Siri المعاد تصميمه. ولتحقيق هذه الغاية، اضطر مهندسو شركة أبل إلى إعادة تصميم برنامج ‌Siri‌ الأساسي باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وهي الخوارزمية التي تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيسمح هذا لـ Siri بالقيام بأشياء مثل فتح مستندات محددة، وتنظيم الملاحظات في مجلدات، وحذف بريد إلكتروني، وتلخيص مقال، وإرسال رابط ويب عبر البريد الإلكتروني، والمزيد. يقال إن شركة أبل تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ما يفعله الأشخاص على أجهزتهم لتمكين هذه الميزات‌ تلقائيًا.

ومن المتوقع أن يتولى برنامج LLM الخاص بشركة أبل ما يعتبر من مهام الذكاء الاصطناعي الأساسية، وسيكون على الجهاز بالكامل، بمعنى آخر، يتم تشغيل النموذج بواسطة معالج iPhone، وليس في السحابة، ليس من الواضح ما هي معايير المهمة الأساسية، ولكن يقال إن LLM تتضمن رمزًا يحدد ما إذا كان يمكن معالجة الطلب على الجهاز أو يتطلب خوادم أبل.

وفقًا لجورمان، ستتطلب قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز إلى حد كبير وجود iPhone 15 Pro أو إصدار أحدث للعمل. وفي الوقت نفسه، تشير الشائعات إلى أن iOS 18 سيكون متوافقًا مع نفس طرازات iPhone مثل iOS 17، ومن خلال الجمع بين التقريرين، يجب أن نتوقع أن تعمل طرز iPhone التالية بنظام iOS 18، ولكنها تفتقر إلى الدعم لبعض ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز من أبل:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

من المتوقع أن يتشارك كل من iPadOS 18 وmacOS 15 في العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي نفسها، وقال جورمان إن أجهزة Mac وأجهزة iPad ستحتاج على الأقل إلى شريحة M1 للحصول على إمكانات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز، وبمعنى آخر، تعد أجهزة Mac التي تعمل بالسيليكون من أبل متطلبًا للذكاء الاصطناعي على الجهاز في نظام التشغيل macOS 15 (باستثناء أجهزة Intel Mac)، في حين أن أي شيء أقدم من الجيل الخامس من iPad Pro لن يدعم ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز في iPadOS 18.

على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا ما هو عامل الأجهزة الذي يعد المتطلب الأساسي لتقنية الذكاء الاصطناعي على الجهاز من أبل، تجدر الإشارة إلى أن طرازات iPhone 15 القياسية (غير المدعومة) تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تحتوي طرازات Pro المدعومة على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وبالمثل، تأتي جميع أجهزة iPad وMac من أبل Silicon بسعة 8 جيجابايت على الأقل. حتى عند تقليصها لحالات الاستخدام الضيقة، تتطلب برامج LLM قدرًا كبيرًا من الذاكرة العاملة نظرًا للعدد الهائل من المعلمات المعنية، لذلك قد يكون هذا هو المكان الذي تواجه فيه أبل قيود الأجهزة الخاصة بأجهزتها.