شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إصدار تحديث Android 15 والهواتف المؤهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح الإصدارات المبكرة من Android 15، وآخرها Beta 2.2، ويتوفر هذا التحديث للتنزيل على العديد من أجهزة Google Pixel والطرز الأخرى من مختلف مصنعي المعدات الأصلية، وتم الكشف عن نظام التشغيل الشهر الماضي بواسطة جوجل بعد المؤتمر السنوي للمطورين I/O، وفقاً لموقع indiatoday.

والجدير بالذكر أن Android 15 متوفر حاليًا في الإصدار التجريبي وهو متاح للاختبار من قبل كل من المطورين والمستخدمين، ويوفر نظام التشغيل الجديد لنظام Android عددًا كبيرًا من الميزات التي تركز على خصوصية المستخدمين وأمانهم وتحسينات الكاميرا والترقيات الجديدة للهواتف القابلة للطي.

الإصدار التجريبي من Android 15 والجدول الزمني للإصدار النهائي

احتفظت جوجل بجدول إصدار Android 15 مشابهًا للتحديثات السابقة مثل Android 13 وAndroid 14، وقد تم بالفعل إصدار معاينتي المطورين الأولى والثانية، متبوعة بسلسلة من الإصدارات التجريبية.

تم إصدار أول إصدار للمطورين، Android 15 DP1، في 16 فبراير، وأحدث إصدار، Android 15 Beta 2.2، في 3 يونيو، وإليك نظرة سريعة على تواريخ الإصدار:

- أندرويد 15 DP1: 16 فبراير 2024

- أندرويد 15 DP2: 21 مارس 2024

- الإصدار التجريبي الأول من Android 15: 11 أبريل 2024

-- Android 15 Beta 1.1: 22 أبريل 2024

-- Android 15 Beta 1.2: 25 أبريل 2024

- الإصدار التجريبي الثاني من Android 15: 15 مايو 2024

- الإصدار التجريبي 2.1 من Android 15: 20 مايو 2024

- الإصدار التجريبي 2.2 من Android 15: 3 يونيو 2024

موعد إصدار تحديث Android 15

ومن المتوقع أن يتم إصدار الإصدار المستقر النهائي من Android 15 في أكتوبر 2024 تقريبًا، بعد إطلاق سلسلة Pixel 9، وفي العام الماضي، أطلقت جوجل أيضًا نظام Android 14 مع سلسلة Pixel 8، وتعد أحدث هواتف Pixel عمومًا أول من يأتي مع الإصدار النهائي من إصدار Android الجديد.

الأجهزة المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من Android 15

حاليًا، الإصدار التجريبي متاح لـ:

سلسلة بيكسل 6

سلسلة بيكسل 7

سلسلة بيكسل 8

بكسل أضعاف

بيكسل تابلت

مميزات اندرويد 15

أما بالنسبة للجديد في نظام التشغيل Android الجديد، فقد ركز Android 14 العام الماضي على تحسينات في الخصوصية والأمان وإمكانية الوصول، تم إعداد Android 15 الجديد ليجلب المزيد من الميزات والتحسينات التي تواجه المستخدم. فيما يلي بعض التحديثات الرئيسية والميزات الجديدة المتوقعة:

تحسينات الخصوصية والأمان: يقدم Android 15 أحدث إصدار من Privacy Sandbox من Google. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن نظام التشغيل واجهة برمجة تطبيقات على مستوى نظام التشغيل للتشفير الشامل لمفاتيح الاتصال، مما يعزز أمان الاتصالات.

أرشفة التطبيقات: إحدى الميزات البارزة لنظام Android 15 هي الدعم على مستوى نظام التشغيل لأرشفة التطبيقات وإلغاء الأرشفة. تتيح هذه الميزة للمستخدمين أرشفة التطبيقات غير المستخدمة بشكل متكرر مباشرة من الإعدادات، مما يوفر مساحة دون فقدان بيانات التطبيق.

ميزات إمكانية الوصول: يقدم Android 15 أيضًا ميزات إمكانية الوصول المحسنة، بما في ذلك دعم شاشات برايل في Android TalkBack. يعد هذا تحسنًا كبيرًا للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية.

تحديثات Health Connect: يتضمن التحديث أنواع بيانات جديدة لـ Health Connect، مما يزيد من دمج بيانات الصحة واللياقة البدنية عبر التطبيقات.

المشاركة الجزئية للشاشة: هناك ميزة أخرى ملحوظة وهي المشاركة الجزئية للشاشة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل أو مشاركة نافذة تطبيق فقط بدلاً من شاشة الجهاز بأكملها. وهذا يضيف طبقة من الخصوصية والراحة للمستخدمين.