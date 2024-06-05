تكنولوجيا: تحديث Android 15 يقدم تجربة صوتية مكانية أكثر غامر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هاتف أندرويد الخاص بك قد لا تتطابق مع التجربة الصوتية الغامرة التي توفرها قاعة السينما، إلا أن جوجل تعمل على سد هذه الفجوة.

يعد Android 15 بتحسين الصوت المكاني بشكل كبير، وهي تقنية تتعامل مع الصوت لإنشاء تجربة صوتية متعددة الاتجاهات.

يهدف هذا التقدم إلى جعل صوت جهازك المحمول يبدو وكأنه صادر من كل مكان حولك، مما يعزز تجربة الاستماع الشاملة.

ويتضمن المفهوم الكامن وراء الصوت المكاني خدعة برمجية ذكية تعالج الصوت لمحاكاة مصدره من اتجاهات مختلفة. وهذا يعني أن الأصوات في الفيلم أو العرض لم تعد مقتصرة على القناتين اليسرى واليمنى لسماعات الرأس.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن تبدو وكأنها تأتي من أعلى أو أسفل أو حتى من خلفك، مما يضيف عمقًا وواقعية إلى الصوت. لقد تطورت التكنولوجيا الكامنة وراء الصوت المكاني بشكل مطرد.

يعمل الصوت المكاني الثابت، المتوفر حاليًا على معظم أجهزة الصوت السلكية واللاسلكية، على تثبيت الأصوات للمستمع. وهذا يعني أن الصوت الصادر من اليسار سيبدو دائمًا وكأنه قادم من اليسار، بغض النظر عن كيفية تحريك رأسك.

ومع ذلك، فإن الصوت المكاني الديناميكي يأخذه خطوة إلى الأمام. فهو يربط الأصوات بالبيئة، وليس بالمستمع، مما يخلق تجربة غامرة أكثر حيث تظل الأصوات ثابتة بالنسبة للحركة التي تظهر على الشاشة، حتى أثناء تحركك.

تم إعداد Android 15 لتقديم الصوت المكاني الديناميكي عبر Bluetooth LE Audio. تعد هذه ترقية مهمة لأنها تستهلك طاقة أقل من تقنية Bluetooth Classic Audio الحالية.

وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتجربة صوتية تشبه تجربة السينما دون استنزاف بطارية جهازك.

من المحتمل أن تؤدي هذه الوظيفة المحسنة في Android 15 إلى تغيير الطريقة التي تستهلك بها الوسائط على هاتفك.

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