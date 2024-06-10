تكنولوجيا: لينوفو تطلق سماعة Lenovo EA350 اللاسلكية بتصميم مفتوح وعمر شحن 24 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن سماعة Lenovo EA350 اللاسلكية التي تتميز بتصميم مفتوح، وتأتي بعمر شحن 24 ساعة، كما تتوفر بسعر 18 دولار.

تتميز سماعة Lenovo EA350 بمحرك تشغيل ديناميكي بحجم 13مم لصوتيات واضحة وقوية، كما تأتي السماعة اللاسلكية بتحسنيات رقمية لتعزيز الصوتيات بإستجابة سريعة.

أيضاً تأتي السماعة بتصميم مريح للمستخدم، بمشبك للأذن لتثبيت السماعة بكفاءة للمستخدمين من الرياضيين، كما أن هذا التصميم يتيح الإستماع لمحيط المستخدم لتجربة أفضل أثناء التدريبات.

ويتميز مشبك الأذن بتصميم خفيف من الفايبر، كما أن السماعة مصممة من مواد صديقة للبيئة، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.4 لإتصال سريع وأكثر إستقراراً بإستجابة سريعة عند 0.06مللي ثانية في الإتصالات وعند الإستماع للموسيقى.

ويمكن للسماعة الإستمرار بعمر شحن من 6.5 ساعة، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 24 ساعة، كما تدعم Lenovo EA350 خاصية اللمس في كل جهة من السماعة بشكل مستقل للتحكم في تشغيل الموسيقى أو إستقبال المكالمات، كما تتوافق السماعة للعمل مع أجهزة الأندوريد وiOS.

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