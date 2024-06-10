تكنولوجيا: جهاز Xbox Series X الرقمي الجديد يتميز بسعة تخزين 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت مايكروسوفت خلال فعاليات “Xbox Showcase” الإصدار الرقمي الجديد من جهاز الألعاب Xbox Series X الذي يأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت وينطلق باللون الأبيض فقط.

أشارت بعض التقارير التي نشرت في شهر مارس إلى خطط مايكروسوفت لإطلاق إصدار رقمي من جهاز Xbox Series X.

ولقد كشفت عملاق البرمجيات عن هذا الإصدار مؤخراً بالفعل في حدث “Xbox Showcase”، ولقد إختارت مايكروسوفت لهذا الإصدار اللون الأبيض لتمييز هذا الإصدار عن الإصدارات الأخرى.

من جانب أخر أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق إصدار خاص من Xbox Series X باللون الأسود Galaxy وسعة تخزين 2 تيرابايت.

كما قدمت الشركة خلال الحدث جهاز Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت لدعم المستخدمين بإصدار أقل تكلفة وسعة تخزين أعلى.

الأسعار

يتوفر إصدار Xbox Series X الخاص المميز باللون الأسود Galaxy وسعة 2 تيرابايت بسعر 600 دولار

يتوفر إصدار Xbox Series X الرقمي بسعة 1 تيرابايت بسعر 450 دولار

يتوفر إصدار Xbox Series S بسعة 1 تيرابايت وسعر 350 دولار.

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