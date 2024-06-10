تكنولوجيا: سماعات الأذن المفتوحة الجديدة من شاومي تتوفر مع نظام مبتكر لمنع تسرب الصوت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان سماعات الأذن الجديدة من شاومي متاحة الآن للاستيراد المباشر. يتم الإعلان عن M2319E1 بميزة خاصة: تنبعث موجات مضادة للتحدث إلى الخارج، مما يعني أن الكلمات التي يتحدث بها شركاء المحادثة لا يمكن سماعها من قبل الأشخاص الذين يقفون بالقرب منها.

يعد ذلك ضروريًا لأن سماعات M2319E1 عبارة عن سماعات أذن مفتوحة، ولا توفر ختمًا سلبيًا مثل سماعات الأذن الموجودة داخل الأذن.

وبناءً على ذلك، لا يتم تثبيت سماعات الأذن في مكانها عن طريق ضغط التلامس، بل يتم تثبيتها في الأذن.

يمكن تعديل شكل السماعات أو الذراع، ويتم استخدام سبائك النيكل والتيتانيوم كمادة. ومن غير المرجح أن يحدث الضرر بعد الاستخدام لفترة طويلة، حتى بعد آلاف الحركات.

كما يتم تثبيت برنامج تشغيل مقاس 10 ملم ويتم الإعلان عن جودة الصوت العالية المعتادة.

يتم نقل البيانات عبر Bluetooth 5.3: إذ يتم دعم AAC و SBC و LHDC، مما يمنع الضغط القوي أو فقدان الجودة.

تم الإعلان عن شهادة IP54، لذلك يقال أن السماعات مناسبة أيضًا للاستخدام في البيئات المتربة أو الرطبة.

يوجد ميكروفونان مدمجان يهدفان إلى حجب الضوضاء المحيطة التي تشتت انتباه الطرف الآخر أثناء المكالمة الهاتفية.

وقد تم تحديد عمر البطارية بما يصل إلى 7.5 ساعة لتشغيل الموسيقى، ويزيد إلى 38.5 ساعة مع الشحن المتوسط.

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