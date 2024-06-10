تكنولوجيا: صور تكشف عن استخدام هاتف Xiaomi MIX Flip من قبل الرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للكشف عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي MIX Flip، وسيكون هذا أول هاتف Flip للشركة.

فبعد سنوات من التخلي عن النموذج الأولي MIX Flip الذي يحمل الاسم الرمزي “argo”، ستعلن شركة شاومي عن MIX Flip الجديد.

وفي حين أن العديد من العلامات التجارية تمتلك هواتف ذكية من نوع Flip، سنرى ما سيقدمه جهاز شاومي المنتظر.

قبل شهر تقريبًا من طرح MIX Flip، ظهرت صورة للرئيس التنفيذي لشركة شاومي Lei Jun وهو يستخدم الجهاز الجديد القابل للطي. نحن نعلم بالفعل أن الرئيس التنفيذي للشركة يختبر كل هاتف ذكي جديد.

وعلى الرغم من عدم رؤية MIX Flip بالكامل، فقد فهمنا أن الجهاز المستخدم هو MIX Flip. سيكون للهاتف الذكي ميزات فريدة.

يمكنك رؤية الصور هنا، ويمكنك بالتأكيد معرفة أن الجهاز هو MIX Flip من خلال هيكله. يعد هذا الهاتف الذكي من بينالمنتجات التي سيتم تقديمها رسميًا في شهر يوليو.

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