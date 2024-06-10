تكنولوجيا: ظهور المواصفات الكاملة لهاتف Realme RMX3995/RMX3996 عبر شهادة TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Realme القادم الذي يحمل رقم الطراز RMX3995 في قاعدة بيانات منصة شهادات TENAA الصينية.

وفي الوقت نفسه، ظهرت على TENAA أيضًا قائمة RMX3996، والتي يبدو أنها نسخة مختلفة للشبكة من RMX3995.

ومن ثم، يبدو أن RMX3995 و RMX3996 هما رقما طراز لنفس الهاتف. وفي حين كشفت الشهادة عن المواصفات الرئيسية للهاتف، لا توجد معلومات حول تصميمه واسمه التسويقي النهائي.

وفيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من الهاتف:

وفقًا لشهادة TENAA، يبلغ قياس الهاتف 165.6 × 76.1 × 7.94 ملم ويزن 192 جرامًا. ويأتي الجهاز مزود بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة والتي توفر دقة 720 × 1604 بكسل. ويعد دعم دقة HD+ إشارة جيدة إلى أننا نتطلع إلى هاتف ذكي للمبتدئين من العلامة التجارية.

يتم تشغيل RMX3995/RMX3996 بواسطة معالج غير معروف يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز. ومن المحتمل أن يتوفر الجهاز بإصدارات 4 جيجابايت/6 جيجابايت/8 جيجابايت/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وفيما يتعلق بالتخزين، فقد يأتي بخيارات 64 جيجابايت/128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت.

يبلغ حجم بطارية الهاتف 4890 مللي أمبير (القيمة المقدرة)، ويمكن أن تكون قيمته النموذجية 5000 مللي أمبير.

من المرجح أن يأتي الجهاز مزودًا بمستشعر بصمة جانبي. كما كشفت شهادة 3C أن RMX3995/RMX3996 قد يأتي مزودًا بشاحن بقوة 10 واط.

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