شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر .. كيف تشاهد مؤتمر أبل WWDC 2024 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعة واحدة تفصلنا عن إطلاق مؤتمر أبل للمطورين WWDC 2024 والذى ينعقد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعته من خلال بث مباشر، حيث من المتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن نظام التشغيل iOS 18 المنتظر، فضلاً عن مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة:

وهناك عدة طرق لمشاهدة مؤتمر أبل، مع التفاصيل المذكورة أدناه كما يلى: موقع أبل

من خلال موقع Apple Events، يمكنك مشاهدة الحدث مباشرةً على جهاز Mac أو iPhone أو iPad أو الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز آخر مزود بمتصفح ويب، حيث يعمل موقع Apple Events على متصفحات Safari وChrome وFirefox والمتصفحات الرئيسية الأخرى.

موقع YouTube

تخطط Apple أيضًا لبث الحدث مباشرةً على موقع YouTube، والذي ربما يكون الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للمشاهدة نظرًا لأنه يمكن مشاهدة البث المباشر على YouTube، على كل منصة يتوفر فيها YouTube، وهي جميع الأنظمة الأساسية تقريبًا، من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى وحدات التحكم وأجهزة التلفاز الذكية.

تطبيق Apple TV

اعتادت شركة أبل أن يكون لديها تطبيق Apple Events مخصص على جهاز Apple TV، ولكن قبل مؤتمر WWDC في يونيو 2020، تم دمجه في تطبيق Apple TV، وفي يوم الحدث، سيكون هناك قسم بارز لتطبيق ‌Apple TV‌ مخصص للبث المباشر، والذي يمكن مشاهدته على أي جهاز يتوفر به تطبيق ‌Apple TV‌.