تكنولوجيا: ابل تعلن عن تحديث VisionOS 2 وتلقي الضوء على الجديد في هذا الإصدار خلال فعاليات #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنطلقت فعاليات مؤتمر ابل للمطوريين اليوم لتسليط الضوء على الجديد في الإصدارات القادمة من أنظمة التشغيل، ولقد سلطت ابل الضوء في بداية الحدث على منصة visionOS، كما أعلنت عن الإصدار الجديد VisionOS 2.

أكد “Mike Rockwell” خلال حدث ابل للمطوريين اليوم على أن منصة visionOS تضم بعض التطبيقات الجديدة مثل تطبيق NBA، كما يتوفر لنظارة Vision Pro الآن أكثر من 2000 تطبيق إلى جانب توافق 1.5 مليون تطبيق من تطبيقات الأيفون والآيباد مع نظارة الواقع المختلط.

ولقد كشفت ابل عن الجديد في تحديث VisionOS 2 الذي يجلب ميزة صور Spatial من خلال تطبيق الصور، كما يدعم التحديث إستخدام ميزة “SharePlay” لعرض الصور المكانية أو الصور البانورامية مع مستخدمين أخرين لنظارة الواقع المختلط.

كما تدعم واجهة VisionOS 2 الآن التكامل بشكل أفضل حيث يمكن أن يستمر المستخدم في فتح يديه ومن ثم النقر للوصل إلى الشاشة الرئيسية، كما يدعم هذا الإصدار المستخدم بميزة تدوير معصم اليد لإظهار الوقت وحالة البطارية.

أيضاً سيتاح للمستخدم عكس واجهة macOS بجودة عرض أعلى وحجم أفضل، مع دعم المستخدم بميزة عرض شاشة فائقة الإتساع.

كما ستدعم visionOS 2 المطوريين في إنشاء وتطوير تطبيقات spatial وذلك من خلال الواجهة البرمجية الجديدة التي تدعم المطوريين بميزة إنشاء تطبيقات متوافقة مع الأسطح الكبيرة.

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