شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWDC 2024.. تعرف على أبرز 13 ميزة أعلنت عنها أبل خلال المؤتمر الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن العديد من المنتجات خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2024، وكان لدي الشركة الكثير لمشاركته، لقد ألقينا أول نظرة على ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى أجهزة أبل وبعض التحديثات الرئيسية عبر أنظمة تشغيل الشركة.

أول نظام ذكاء اصطناعي من أبل قادم إلى iPhone وiPad وMac

مع دخول جميع شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبًا في طفرة الذكاء الاصطناعي، فليس من المستغرب أن تطلق شركة آبل نظام ذكاء اصطناعي خاصًا بها، Apple Intelligence هو نظام الذكاء الشخصي الجديد للشركة "الذي يضع نماذج توليدية قوية في قلب أجهزة iPhone وiPad وMac"، ويتيح ذلك عددًا كبيرًا من الإمكانات الجديدة عبر تطبيقات أبل الأصلية، مثل القدرة على إنشاء صور أو تلخيص نص.

ويأتي Apple Intelligence مع التركيز بشكل كبير على الأمان، حيث سيقرر النظام تلقائيًا ما إذا كان يحتاج إلى استخدام المعالجة على الجهاز أو الاتصال بخادم الحوسبة السحابية الخاص بشركة أبل لتلبية طلبك، وسيكون النظام متاحًا مجانًا على iPhone 15 Pro وكذلك على أجهزة iPad وMac المزودة بشريحة M1 والإصدارات الأحدث.

يحصل Siri على تعزيز كبير للذكاء الاصطناعي

إن دفعة أبل الكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي تشمل أيضًا Siri، وسيتم الآن دمج المساعد الصوتي الذي تمت ترقيته بشكل أعمق في جهاز ايفون، حيث يظهر كضوء نابض على حافة جهازك، وسيمنحك المزيد من التحكم في تطبيقاتك، مما يسمح لك أن تطلب من المساعد الصوتي العثور على معلومات داخل بريد إلكتروني معين أو حتى عرض صورة لأحد أصدقائك، وتعتمد أبل على LLMs لمساعدة Siri على فهم ما تقوله بشكل أفضل وتتبع طلبات وأسئلة المتابعة.

تقوم أبل ببناء ChatGPT في Siri

تتضمن ترقية Siri الكبيرة للذكاء الاصطناعي أيضًا تكاملًا مع Chatbot الخاص بـ OpenAI، مع التكامل الجديد، سيحدد Siri تلقائيًا ما إذا كان الاستعلام أكثر ملاءمة لـ ChatGPT. سيطلب بعد ذلك إذنك قبل إرسال طلبه إلى ChatGPT. ستتمكن من استخدام ChatGPT من خلال Siri مجانًا وبدون حساب.

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في البريد والرسائل والصور والمزيد

تطرح أبل مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر تطبيقاتها في iOS 18، بما في ذلك طريقة لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الردود، كما عرضت الشركة ميزة Genmoji الجديدة، والتي تتيح لك إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على مطالبة نصية، إلى جانب مولد صور جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Image Playground.

تعمل أبل على جلب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الصور أيضًا، مما يتيح لك القدرة على البحث عن الصور باستخدام اللغة الطبيعية. يمكنك أيضًا تنظيف الكائنات الموجودة في خلفية صورك، على غرار Magic Eraser من Google، بالإضافة إلى ذلك، تضيف أبل نسخًا وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى Notes وتطبيقات الهاتف.

أصبح iPhone أكثر قابلية للتخصيص في iOS 18

بصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي، تقدم أبل مركز تحكم جديدًا وأكثر قابلية للتخصيص في iOS 18، كما أنها تطلق طريقة لوضع أيقونات التطبيقات بحرية على شاشتك الرئيسية، ستسمح لك الشركة أيضًا بقفل تطبيقات معينة مع التحديث القادم، مما يمنع الأشخاص الآخرين من استخدامها عندما تقوم بتسليمهم هاتفك.

تتضمن التغييرات الرئيسية الأخرى إعادة تصميم تطبيق الصور ووضع الألعاب الجديد لجهاز iPhone الذي يقلل من نشاط الخلفية لتحسين اللعب.

حصل iPhone أخيرًا على دعم RCS

بعد الإعلان عن دعم RCS العام الماضي، أكدت شركة أبل أنها ستصل مع نظام التشغيل iOS 18. ولم تتوسع في أي تفاصيل أخرى أبعد من ذلك، ويحصل تطبيق iMessage على بعض الترقيات الأخرى أيضًا، بما في ذلك القدرة على جدولة الرسائل النصية ودعم الرسائل النصية القصيرة عبر الأقمار الصناعية. تطرح أبل أيضًا خيارات Tapback الملونة وستتيح لك النص الغامق والتسطير والمائل.

يضيف Apple TV Plus "inSights" لإخبارك بالممثل الذي يظهر على الشاشة

يحصل ِApple TV Plus على ميزة جديدة تتيح لك التمرير لأسفل على جهاز التحكم عن بُعد لإظهار الممثلين وشخصياتهم في الفيلم أو البرنامج التلفزيوني الذي تشاهده. يمكنك أيضًا معرفة الأغنية الحالية التي يتم تشغيلها وإضافتها إلى قائمة تشغيل أبل Music الخاصة بك، سيعرض أبل TV Plus الترجمات تلقائيًا عند كتم عرض ما وسيدعم أجهزة العرض بنسبة 21:9.

تطبيق كلمات المرور لتتبع تسجيلات الدخول الخاصة بك

كما تردد في الأسبوع الماضي، كشفت شركة آبل عن تطبيق كلمات مرور جديد يتيح لك تتبع تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك عبر الأجهزة المختلفة، سيتيح لك التطبيق إنشاء كلمات مرور وتخزينها مشابهة لمديري كلمات المرور الآخرين مثل LastPass و1Password. ستكون كلمات المرور متاحة على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وvisionOS وحتى Windows.

يضيف iPadOS 18 تطبيق الآلة الحاسبة مع دعم أبل Pencil

سيحصل جهاز iPad أخيرًا على تطبيق الآلة الحاسبة بعد أكثر من عقد من صدوره. يأتي مزودًا بميزة جديدة تسمى Math Notes، والتي تتيح لك استخدام أبل Pencil لكتابة المعادلات على جهاز iPad الخاص بك وجعل التطبيق يحلها لك، كما تطلق أبل أيضًا ميزة Smart Script، والتي تستخدم التعلم الآلي لتحسين مظهر خط اليد والتدقيق الإملائي لملاحظاتك.

سيتيح لك نظام التشغيل macOS 15 عرض الأيفون على الشاشة

سيتيح لك تحديث macOS التالي من أبل عرض جهاز iPhone الخاص بك على جهاز Mac الخاص بك. ستتمكن من التفاعل مع جهاز iPhone الخاص بك مباشرة من جهاز Mac الخاص بك، مما يتيح لك عرض الإشعارات وسماع الصوت الذي يتم تشغيله من جهازك المحمول.

وهناك أيضًا ميزة Highlights جديدة قادمة إلى Safari، والتي تستخدم التعلم الآلي لاختيار الأجزاء المثيرة للاهتمام من الصفحة.

ستقوم أبل تلقائيًا بعرض الأدوات في نظام التشغيل watchOS 11

هناك الكثير من الميزات الجديدة القادمة إلى watchOS 11 أيضًا، بما في ذلك القدرة الجديدة التي تضيف الأدوات تلقائيًا بناءً على وقت حاجتك إليها. تطلق أبل تطبيق Vitals الجديد الذي سيتيح لك "استكشاف أهم مقاييسك الصحية بنظرة واحدة فقط" بالإضافة إلى ميزات جديدة لتتبع الدورة والأنشطة المباشرة ودعم تسجيل الوصول، مما يسمح لأحبائك بتتبعك أثناء التمرين. .

يضيف VisionOS 2 صورًا مكانية وشاشة Mac فائقة الاتساع

أعلنت شركة أبل عن VisionOS 2، وهو أول تحديث رئيسي لها لنظام التشغيل. تستخدم إحدى الميزات الجديدة القادمة إلى Vision Pro التعلم الآلي لإضفاء العمق على الصورة الموجودة. سيقدم التحديث أيضًا دعمًا لشاشة Mac افتراضية فائقة الاتساع، وإيماءات أكثر سهولة، ودعم وضع السفر في القطارات.

وتخطط شركة أبل أيضًا لجلب Vision Pro إلى المزيد من البلدان، بما في ذلك الصين وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة.

سيتيح لك تحديث AirPods Pro التالي الرد بهدوء على Siri

تطلق أبل تفاعلات Siri في التحديث التالي لبرنامج AirPods Pro، مما يتيح لك هز رأسك بنعم أو لا للرد على إعلانات Siri، وتحصل AirPods Pro أيضًا على عزل الصوت لتحسين جودة الصوت وتقليل الضوضاء في الخلفية.