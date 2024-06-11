شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence.. تعرف على أبرز 10 مميزات جديدة للذكاء الاصطناعى من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت شركة أبل أخيرًا في سباق الذكاء الاصطناعي، وتطلق عليه اسم Apple Intelligence، في بداية المؤتمر السنوي للمطورين لهذا العام، قدمت شركة أبل نظام الذكاء الشخصي الخاص بها لأجهزة iPhone وiPad وMac، في WWDC 2024 ، وستعمل أبل على دمج نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من الجيل الجديد في الجيل التالي من البرامج لأجهزتها، بما في ذلك iOS 18، وiPadOS 18، وmacOS Sequoia وفقًا لشركة أبل، يستفيد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها من قوة Apple Silicon لفهم وإنشاء اللغة والصور، واتخاذ الإجراءات عبر التطبيقات، والاستفادة من السياق الشخصي لتبسيط المهام اليومية وتسريعها.

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة التي تقدمها أبل لمستخدميها:

أجهزة أبل تحصل على أدوات الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي: بينما شعر مستخدمو أبل بأنهم مستبعدون بعض الشيء من رؤية مستخدمي أندرويد يحصلون على جميع ميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة، اتخذت أبل أخيرًا خطوة للأمام لجلب إمكانيات الذكاء الاصطناعي المناسبة لجميع تطبيقاتها.

ستقدم Apple Intelligence أدوات كتابة لمساعدة المستخدمين على إعادة كتابة النص وتدقيقه وتلخيصه عبر البريد والملاحظات والصفحات وتطبيقات الطرف الثالث، وستوفر ميزة إعادة الكتابة إصدارات مختلفة من النص، مع ضبط النغمة حسب الحاجة، وهناك أيضًا ميزة التدقيق اللغوي التي ستساعد في التحقق من القواعد النحوية والبنية، واقتراح التعديلات، ويمكن لخيار التلخيص تكثيف النصوص الطويلة في تنسيقات مختصرة مثل القوائم النقطية أو الجداول.

الرسائل ذات الأولوية في البريد: باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن تمييز رسائل البريد الإلكتروني العاجلة في الجزء العلوي من البريد الوارد، ويمكن للمستخدمين معاينة الملخصات بدلاً من الأسطر القليلة الأولى، مما يبسط التعامل مع المواضيع الطويلة.

الإخطارات المحسنة: ستساعدك هذه الميزة على تحديد أولويات التنبيهات المهمة، وستوفر الملخصات التفاصيل الأساسية على شاشة القفل، ويعمل التركيز على تقليل الانقطاعات على تصفية الإشعارات، مما يسمح فقط بالتنبيهات العاجلة، مما يساعد في تركيز المستخدم.

النسخ الصوتي والتلخيص: ستساعد هذه الميزة المستخدمين على تسجيل الصوت ونسخه وتلخيصه في تطبيقات الملاحظات والهاتف، وتنبه الإخطارات المشاركين عند بدء التسجيل، ويتم إنشاء الملخصات بعد المكالمات، مما يساعد في تذكر المعلومات.

ملعب الصور: تقدم أبل أيضًا ميزة AI جديدة لمساعدة المستخدمين على إنشاء صور في أنماط الرسوم المتحركة أو الرسوم التوضيحية أو الرسم، مدمج في تطبيقات مثل الرسائل، وهو موجود أيضًا كتطبيق مستقل، والاقتراحات المخصصة تجعل إنشاء الصور سريعًا وملائمًا.

إنشاء Genmoji: قدمت أبل أيضًا ميزة Genmoji التي تتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية مخصصة عن طريق كتابة الأوصاف، ويمكن أن تمثل هذه الصور الأصدقاء والعائلة بناءً على الصور ويمكن استخدامها في الرسائل كملصقات أو ردود أفعال، مما يعزز التواصل.

البحث المتقدم عن الصور والتنظيف: على غرار الممحاة السحرية من جول، تتيح أبل الآن لمستخدميها عمليات بحث بديهية عن الصور والفيديو باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، ويمكن للمستخدمين تحديد لحظات معينة في مقاطع الفيديو، وتعمل أداة التنظيف على إزالة الكائنات المشتتة للانتباه من الصور، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة دون تغيير الموضوع، وتساعد ميزة الذكريات المستخدمين على إنشاء قصص من الوسائط الخاصة بهم، وصياغة أفلام ذات قصة سردية ومطابقة اقتراحات الموسيقى.

تحسينات Siri: أكبر تحديث لتطورات الذكاء الاصطناعي هو الإصدار الجديد من Siri ، حيث يستطيع Siri المتقدم الآن مساعدة المستخدمين في تحسين فهم اللغة والحفاظ على السياق عبر التفاعلات، ويمكن للمستخدمين الكتابة أو التحدث إلى Siri بالتبادل واستخدامه لدعم الجهاز وإجراءات التطبيق المتقدمة، ويستطيع Siri الآن إضافة عناوين من الرسائل إلى جهات الاتصال أو البحث عن مقالات محددة من قائمة القراءة.

الحوسبة السحابية الخاصة: ستساعد هذه الميزة المستخدمين من خلال معالجة البيانات الموجودة على الجهاز أو عبر الحوسبة السحابية الخاصة للطلبات المعقدة، مما يضمن خصوصية المستخدم، وتعمل هذه التقنية على زيادة القدرة الحسابية، ويمكن للخبراء المستقلين فحص التعليمات البرمجية الموجودة على خوادم أبل، مما يوفر الشفافية والثقة.

تكامل ChatGPT: قامت أبل بدمج ChatGPT بشكل ملحوظ عبر iOS 18 وiPadOS 18 و macOS Sequoia و يمكن لـ Siri الوصول إلى ChatGPT للحصول على ردود مفصلة، بموافقة المستخدم على كل تفاعل، ويساعد ChatGPT في إنشاء المحتوى والصور من خلال أدوات الكتابة من أبل، مما يعزز الإبداع والإنتاجية.