شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 سيتيح تسجيل المكالمات التليفونية.. لكن بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتيح لك شركة أبل تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها فى نظام التشغيل iOS 18، حيث أعلنت الشركة عن هذه الميزة خلال مؤتمر المطورين العالمى يوم الاثنين لكنها قالت فى نفس الوقت أنها ستخبر المشاركين فى المكالمات تلقائيًا أنه يتم تسجيل المكالمة .

وتُظهر الصورة التى شاركتها Apple خيار تسجيل جديد فى تطبيق الهاتف، والذي يعرض موجة صوتية، بالإضافة إلى مدة التسجيل، ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل مكالمتك فى تطبيق Notes، حيث يمكنك إنشاء ملخص باستخدام نظام Apple Intelligence AI الجديد، وستتمكن من تسجيل الصوت ونسخه من داخل تطبيق Notes أيضًا.



كما هو مذكور في الجزء السفلي في صفحة معاينة نظام التشغيل iOS 18 من Apple، لن يتوفر النسخ الصوتي إلا باللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية واليابانية والصينية الماندرين والكانتونية والبرتغالية، فيما يعد جلب التسجيل الصوتي إلى تطبيق الهاتف يجب أن يسهل على الأقل على الصحفيين والمستخدمين الآخرين تسجيل مكالماتهم ونسخها، كل ذلك مع السماح للمستلم بمعرفة ذلك.

واحتلت Apple Intelligence الصدارة خلال مؤتمر WWDC، ولكن هناك العديد من الميزات الرائعة الأخرى القادمة إلى iOS 18، بما في ذلك الصفحة الرئيسية القابلة للتخصيص، والتغييرات في مركز التحكم، وتحسينات استجابات Tapback، والمزيد.