الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة، ليلا حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الادارية 40 26

6 اكتوبر 41 26

بنها 39 26

دمنهور 38 25

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 39 26

دمياط 36 24

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 42 26

السويس 41 26

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 42 25

نخل 39 18

كاترين 36 17

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 35 24

العلمين 32 23

مطروح 33 22

السلوم 35 22

سيوة 41 23

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 30

سفاجا 43 31

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 36 28

أبو رماد 39 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 43 28