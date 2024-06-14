شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساهمو تسلا يوافقون على حزمة الأجور الضخمة لـ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

صوت المساهمون في شركة تسلا اليوم على إعادة الموافقة على حزمة الأجور الضخمة التي حصل عليها إيلون ماسك، بعد أن أبطلها قاضي محكمة ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا العام .

كما وافق المستثمرون على اقتراح بنقل المقر القانوني للشركة من ديلاوير إلى تكساس وإعادة تعيين عضوين في مجلس الإدارة: جيمس مردوخ وكيمبال ماسك، شقيق إيلون.

وكان يُنظر إلى التصويت على نطاق واسع على أنه استفتاء على قيادة ماسك خلال فترة الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها شركة تسلا، والتي شهدت انخفاض سعر سهمها بسبب أنباء تقلص المبيعات، وتراجع الطلب، وانخفاض الإيرادات ، وقد قامت الشركة بتسريح ما لا يقل عن 10% من قوتها العاملة، كما أن تشكيلة سياراتها قديمة وتحتاج إلى تغيير، كما أن نجاح رهان ماسك على الذكاء الاصطناعي والروبوتات ليس مؤكدًا على الإطلاق.

وعلى الرغم من كل هذا، فقد منحه المساهمون في شركة تسلا انتصارًا هائلاً من خلال الموافقة على حزمة التعويضات التي تجعله أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا في التاريخ الحديث.

قال "ماسك" بعد أن اعتلى المسرح رافعًا ذراعيه تعبيرًا عن النصر: "أريد فقط أن أبدأ بالقول، يا إلهي، أنا أحبكم يا رفاق".

في بعض النواحي، كانت النتيجة متوقعة تمامًا، و من الواضح أن المساهمين أرادوا مكافأة جهود ماسك لتحويل تسلا إلى شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، مما خلق لهم ثروة هائلة في هذه العملية، وأرادوا دحض من شككوا في خياراته القيادية في السنوات الأخيرة، خاصة مع تحول اهتمامه إلى مشاريع أخرى، مثل الشركة المعروفة سابقا باسم تويتر.

لدى شركة تسلا نسبة عالية بشكل غير عادي من مستثمري التجزئة المعروفين أيضًا باسم مستثمري الأمهات مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين الكبار، وبينما أوصت العديد من الشركات الاستشارية الكبرى بالتصويت ضد الاقتراح، إلا أن المساهمين الأفراد في الشركة اختلفوا بشكل واضح.

وحتى الاكتشافات السلبية الأخيرة، مثل ادعاءات سوء السلوك الجنسي من قبل " ماسك " في شركة SpaceX ودعوى التحرش الجنسي التي رفعها موظفون مفصولون، لم تكن كافية للتأثير على النتيجة.

كما لم تتأثر النتيجة بتحوله السياسي إلى اليمين وتأييده للعديد من نظريات المؤامرة المضطربة بشأن X، فالعديد من المستثمرين ببساطة لا يريدون المخاطرة بانهيار قيمة أسهمهم إذا تم رفض حزمة الأجور.

لكن " ماسك " لا يستطيع أن يأخذ المال ويهرب ، ولا يزال حكم محكمة ديلاوير بإلغاء حزمة راتبه، على أساس أن " ماسك " كان له تأثير غير مبرر على تكوينها قائمًا ، وكان تصويت اليوم جزءًا من استراتيجية غير عادية من قبل شركة تسلا لتصحيح العيوب في العملية التي بدأت لأول مرة في عام 2018.

وقالت سامانثا كريسبين، الشريكة في شركة بيكر بوتس للمحاماة ومقرها تكساس ورئيسة قسم الشركة ، لا يتم إعادتها تلقائيًا إذا وافق عليها المساهمون ، وأتصور أنه سيكون شيئا مؤثرًا بالتأكيد سيأخذه القاضي في الاعتبار".

وتعتمد تسلا على إعادة الموافقة للمساعدة في جهودها لإلغاء حكم قاضية محكمة ديلاوير كاثلين سانت جود ماكورميك، مما يعني استئنافًا محتملاً أمام المحكمة العليا بالولاية.

ومع ذلك، فإن النتيجة غير مؤكدة، حيث ذكرت تسلا في بيانها بالوكالة أنها "لا تستطيع التنبؤ على وجه اليقين بكيفية التعامل مع التصويت للتصديق على تعويض ماسك بموجب قانون ديلاوير في هذه الظروف الجديدة".