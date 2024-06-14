شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح تطبيق "الآلة الحاسبة" على iPad .. لماذا يعد هذا الأمر مهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل دام 14 عامًا، أعلنت شركة أبل أخيرًا عن وصول تطبيق الآلة الحاسبة لجهاز iPad كجزء من نظام iPadOS 18 القادم، ومنذ ظهور iPad لأول مرة في عام 2010، طلب المستخدمون باستمرار آلة حاسبة مدمجة، والتي كانت بمثابة أداة أساسي على أجهزة iPhone منذ البداية.

أدى غياب الآلة الحاسبة على جهاز iPad، في بعض الحالات، إلى تقييد إمكاناتها الكاملة، نظرًا لكونها جهازًا إنتاجيًا للعديد من المستخدمين، وخاصة الطلاب، لذا، في حين أن تطبيق الآلة الحاسبة قد يبدو للوهلة الأولى بمثابة إضافة بسيطة، خاصة لمستخدمي أندرويد، فإن قرار أبل بإدخاله إلى نظام iPad البيئي يعد أمرًا كبيرًا، ونظرًا للانتظار الطويل، تأكدت أبل أيضًا من أن تطبيق الحاسبة يقدم أكثر من مجرد العمليات الحسابية الأساسية.

إذن، ما الفرق بالضبط؟ حسنًا، تعمل أبل على جعل تطبيق الآلة الحاسبة لجهاز iPad فريدًا من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة والتكامل مع Apple Pencil عبر ميزة تسمى Math Notes، والآن، لن يسمح جهاز iPad للمستخدمين باستخدام الآلة الحاسبة العادية فحسب، بل سيسمح للمستخدمين أيضًا بكتابة المسائل الرياضية مباشرة على الشاشة، والتي يمكن للتطبيق بعد ذلك حلها في الوقت الفعلي.

حل المعادلات المكتوبة بخط اليد

يتمتع تطبيق الحاسبة الجديد في أجهزة iPad بالقدرة على حل المعادلات المكتوبة بخط اليد، مما يوفر طريقة سلسة وبديهية للتعامل مع العمليات الحسابية، وهذا سيجعل جهاز iPad مفيدًا للطلاب والمعلمين والمهنيين، وفقًا لشركة أبل، تعمل هذه الميزة على تعزيز إمكانيات اللمس والقلم في جهاز iPad، مما يوفر تجربة لا يمكن للآلات الحاسبة التقليدية وحتى تطبيق الآلة الحاسبة على iPhone أن يضاهيها.

وبصرف النظر عن العمليات الحسابية الأساسية، يتضمن تطبيق الحاسبة على iPadOS 18 أيضًا وظائف علمية وإمكانيات الرسوم البيانية وتحويلات الوحدات، يمكن للمستخدمين كتابة المعادلات أو كتابتها، وتعيين قيم للمتغيرات، وتصور حساباتهم على الرسوم البيانية، وهذا يجعل تطبيق الحاسبة ليس مجرد أداة لإجراء العمليات الحسابية البسيطة ولكنه مفيد أيضًا لحل المهام الرياضية والعلمية الأكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة سجل التطبيق للمستخدمين تتبع الحسابات السابقة، مما يضمن سهولة الوصول إلى البيانات المهمة.

ولجعل التطبيق أكثر تفاعلية ودمجًا مع النظام البيئي للتطبيق، تعمل أبل على ربط ميزة Math Notes الجديدة تلقائيًا مع تطبيق Notes، وتنظيم جميع الحسابات في مجلد Math Notes مخصص، يهدف هذا التكامل إلى السماح للمستخدمين بالاحتفاظ بجميع ملاحظاتهم وحلولهم الرياضية في مكان واحد، بالإضافة إلى ذلك، أضافت أبل أيضًا ميزة Smart Script جديدة في iPadOS 18 لتعزيز إمكانية قراءة الملاحظات المكتوبة بخط اليد، مما يسهل تنظيم ومراجعة العمل الرياضي.

وجدير بالذكر أن تطبيق الحاسبة الجديد في iPad يعد جزءًا من تحديث iPadOS 18 الأوسع من أبل، والذي يوفر مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، يتضمن هذا التحديث المزيد من الطرق لتخصيص الشاشة الرئيسية ومركز التحكم، وتطبيق الصور المعاد تصميمه، وميزات المراسلة الجديدة، قدمت أبل أيضًا نظام أبل Intelligence المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو نظام ذكاء شخصي جديد يتكامل بعمق مع نظام التشغيل، مما يعزز الإنتاجية باستخدام نماذج توليدية لفهم مدخلات المستخدم والتصرف بناءً عليها.