شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينافس واتساب جوجل meet وزووم؟..ميزات جديدة لمكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل واتساب تركيزه على مكالمات الفيديو، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول، يحصل تطبيق المراسلة على ثلاث ميزات جديدة، سيتم طرحها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في حين كانت مكالمات الفيديو موجودة على واتساب منذ سنوات عديدة، ولكن مع التقدم التكنولوجي، تمكنت المنصة من ترقية مواردها وتوفير المزيد من الميزات لتلبية متطلباتك، لدرجة أنك ترى واتساب كبديل محتمل لـ زووم أو حتى جوجل مييت في بعض الحالات.

مكالمات الفيديو عبر واتساب – ثلاث ميزات جديدة للكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول مشاركة الشاشة مع الصوت:لقد رأينا هذه الميزة عبر الإصدار التجريبي مؤخرًا وهي الآن رسمية، كما يمكنك أن تتخيل، يمكن أن تكون مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة مشاهدة الأفلام أو أي محتوى آخر مع أصدقائك أو عائلتك، يمنحك واتساب الآن هذا الاختيار. التحديث الكبير الآخر القادم لمكالمات الفيديو عبر واتساب:يمكنك الآن إجراء ما يصل إلى 32 شخصًا في مكالمة فيديو عبر جميع أجهزتك.

ويتحدث التحسين النهائي عن إبراز المتحدث في مكالمة فيديو عبر تطبيق واتساب وأيضًا جعله يظهر أولاً على الشاشة، ليقود المجموعة أثناء التفاعل الجماعي.

مشاركة الشاشة مع الصوت:لقد رأينا هذه الميزة عبر الإصدار التجريبي مؤخرًا وهي الآن رسمية، كما يمكنك أن تتخيل، يمكن أن تكون مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة مشاهدة الأفلام أو أي محتوى آخر مع أصدقائك أو عائلتك، حيث يمنحك واتساب حاليا هذا الاختيار.

وهذه الميزات مفيدة بالتأكيد وتجعل من واتساب منافسًا واضحًا لـ Google Meet وZoom وغيرها.