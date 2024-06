شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يعلن عن "الصور الرقمية" المصنوعة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح منصة التواصل الاجتماعي تيك توك قريبًا للذكاء الاصطناعي بإنشاء ما يسمى بـ "الصورة الرمزية الرقمية" للشركات، والتي يمكن أن تساعدك في الترويج لمحتوى العلامة التجارية بسهولة أكبر، وسوف تعتمد الصورة الرمزية الرقمية على أشخاص حقيقيين، وفقاً لموقع phonearena.

سيتم تصميم شخصيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبدعين والشركات في المحتوى ذي العلامة التجارية، ويمكن أن تولد عروض ترويجية شبيهة بالبشر بسرعة.

في الوقت الحالي، يحتوي تيك توك على نوعين من الصور الرمزية: الصور الرمزية المخزنة والصور الرمزية المخصصة، وتعتمد الصور الرمزية الخاصة بالمخزون على مؤثرين حقيقيين مدفوعي الأجر، بينما تعتمد الصورة المخصصة على المبدعين والمتحدثين باسم العلامة التجارية، ويمكن تخصيص الصور الرمزية للتحدث بلغات مختلفة، وكذلك لإنشاء محتوى مختلف لجماهير مستهدفة مختلفة.

تؤكد الشركة أن الميزة الجديدة ستساعد المبدعين والشركات على الوصول إلى مزيد من الاشخاص.

بالطبع، كما هو الحال مع أي ميزة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يقال إن هذه الميزات حاليًا لا تبدو كثيرًا مثل البشر، وهذا أمر مخيف بعض الشيء، كما يقول موقع Engadget سيكون هذا التزييف تحديًا سيتعين على صانعي الذكاء الاصطناعي مواجهته من أجل جعل أسلوب التحدث وحركات الجسم تبدو أقل اختلاقًا وتزييفًا.

قدمت تيك توك خلال الأيام الماضية، طريقة جديدة للموسيقيين على المنصة للترويج لموسيقاهم من خلال سلسلة مقاطع فيديو، حيث كشفت المنصة عن "Off the Record" والتى تضم فنانين موسيقيين مثل شاكيرا وتشارلي إكس سي إكس وميجان ترينور، وتشبه المقاطع القصيرة مسلسلات مثل Song Exploder أو "Diary of a Song" .