الأهلي الأقرب لحصد السوبر الأفريقي .. جوميز يعرض تصريحات محللي الكرة على لاعبي الزمالك لتخفيزهم قبل القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، قاما بتجميع كل الفيديوهات لبعض النجوم المنتمين للنادي الأهلي وتصريحاتهم الأخيرة، أمام لاعبي الفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه تم إرسال تصريحات أحمد بلال للاعبين، وطالبوهم ببذل قصارى جهدهم في لقاء السوبر الإفريقي والرد في الملعب من أجل التتويج باللقب.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يريد الاستفادة من النغمة السائدة عبر الفضائيات والاعلام مؤخرا بشأن فوز الأهلي، من أجل تحفيز اللاعبين طوال الـ90 دقيقة، بينما على الجهة الآخرى أكد مسئولي النادي الأهلي احترام الخصم وأن المباراة في الملعب".

وأضاف: "كولر رفض منح اللاعبين راحة عقب لقاء جورماهيا الكيني في ظل الاجواء الاحتفالية بلقب الدوري، وقام بتوجيه محاضرة فنية وحذرهم من لقاء السوبر الإفريقي، وطالبهم بنسيان نتائج الموسم الماضي والتركيز فقط على لقاء الزمالك، وأن جميع البطولات باتت من الماضي، والأهلي لازال صفر بطولات في الموسم الجديد والمكسب أمام جورماهيا أمر عادي".