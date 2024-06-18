شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لن تكون هناك هواتف في المستقبل.. سيتواجد Neuralink فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Neuralink التابعة لشركة لإيلون ماسك في يناير من هذا العام، أنها نجحت في زرع شريحة دماغية في إنسان لأول مرة، الشخص الذي حصل على شريحة الدماغ هو رجل يبلغ من العمر 29 عامًا أصيب بالشلل من أسفل كتفيه بعد تعرضه لحادث، وتلقى الرجل، الذي يُدعى نولاند أربو، شريحة الدماغ في 28 يناير، وورد أنه يتعافى جيدًا بعد يومين من الجراحة، ومع انتهاء جراحة أربو لمدة 100 يوم، شاركت شركة Neuralink أيضًا تقريرًا تفصيليًا حول التقدم الذي أحرزه، وشارك ماسك أيضًا تعافي المريض، والآن، يقول ماسك رئيس شركة Neuralink إن المستقبل لن يحتوي على أي هواتف ولكن سيهيمن عليه مستخدمو Neuralink، وفقاً لموقع indiatoday.

كتب ماسك على: "في المستقبل، لن يكون هناك هواتف، فقط Neuralinks وقد شارك الحساب الذي رد عليه" ماسك " صورة " ماسك " وهو يحمل هاتفًا في يده، تُظهر الصورة تصميمًا يشبه الشبكة العصبية على جبين ماسك ويبدو أنه تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تبحث شركة Neuralink عن مشارك ثانٍ يريد الحصول على شريحة الدماغ للتحكم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة به فقط من خلال عقله.

وكتب ماسك: "تقبل شركة Neuralink الطلبات للمشارك الثاني، هذه هي غرسة الدماغ الإلكترونية التخاطرية التي تتيح لك التحكم في هاتفك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط من خلال التفكير.

في تغريدة في وقت سابق، شاركت Neuralink أيضًا مقطع فيديو لمريضها الأول على X وفي التعليق، ذكرت أنهم يبحثون عن مشاركين في تجاربهم السريرية.

وجاء في تغريدة الشركة: "إن إعادة تعريف حدود القدرة البشرية تتطلب روادًا، إذا كنت مصابًا بالشلل الرباعي وترغب في استكشاف طرق جديدة للتحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فنحن ندعوك للمشاركة في تجربتنا السريرية".