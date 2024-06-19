شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كوالكوم تصل إلى تسوية بقيمة 75 مليون دولار بشأن ممارسات المبيعات والترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة كوالكوم ، على دفع 75 مليون دولار لحل دعوى قضائية اتهم فيها المساهمون شركة تصنيع الرقائق بالاحتيال عليهم من خلال إخفاء ممارسات المبيعات والترخيص المانعة للمنافسة، وتم تقديم تسوية أولية نقدية بالكامل يوم الثلاثاء إلى المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، وفقاً لرويترز.

ويتطلب الأمر موافقة قاضي المقاطعة الأمريكية جينسوك أوتا، الذي صدق على الدعوى باعتبارها دعوى جماعية في مارس 2023، ونفت شركة كوالكوم وستة متهمين أفراد، بما في ذلك الرئيسان التنفيذيان السابقان بول جاكوبس وستيفن مولينكوبف، ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.

اتهم المساهمون شركة كوالكوم بتضخيم سعر سهمها بشكل مصطنع بين فبراير 2012 ويناير 2017 من خلال وصف مبيعات الرقائق وترخيص التكنولوجيا بشكل متكرر على أنها أعمال منفصلة، في حين أن كوالكوم في الواقع قامت بتجميعها لخنق المنافسة.

وقالت شركة أبل إن شركة كوالكوم استخدمت موقعها الاحتكاري لزيادة أسعار الرقائق، والسعي إلى شروط مرهقة ومكلفة لتراخيص التكنولوجيا.

ووصفت شركة كوالكوم هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، لكن سعر سهمها انخفض بنسبة 13% في أول يوم تداول كامل بعد رفع دعوى قضائية ضد شركة أبل.