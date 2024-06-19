شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق موقع "ساعدنى فى الاختيار" للعثور على جهاز Mac المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل اليوم موقعًا إلكترونيًا جديدًا لجهاز Mac مصممًا لمساعدة العملاء المحتملين في العثور على جهاز Mac المثالي، حيث يطرح موقع "ساعدني في الاختيار" على المستخدمين بعض الأسئلة ثم يقترح جهاز Mac الذي يلبي احتياجات المستخدم على أفضل وجه.

تتضمن الأسئلة ما سيتم استخدام جهاز Mac من أجله، والأساسيات اليومية الضرورية، ومعلومات حول الأنشطة الإبداعية للمستخدم، والحاجة إلى إمكانية النقل، والأجهزة الطرفية التي سيتم استخدامها، والميزانية.

تأخذ خوارزمية أبل لاقتراح جهاز Mac كل هذه العوامل في الاعتبار، ولا تقدم للمشترين التكوينات الأساسية فقط، فهو يقترح ترقيات للذاكرة والتخزين قد تكون مفيدة، وسيقدم أيضًا خيارات إذا كانت ميزانيتك المحددة مرنة بعض الشيء.

يمكن العثور على موقع "مساعدتي في الاختيار" ضمن قسم Mac في موقع أبل على الويب عند تحديد خيار "مقارنة" أو "تسوق Mac" ثم خيار "أدلة التسوق".

طرحت أبل Safari 18 والتي يمتلك بعض الميزات الإضافية ومن المرجح أن يرحب بها مستخدمو Mac، الميزة الرئيسية لـ Safari في نظام التشغيل macOS 15 هي ما يسمى Highlights، والتي تهدف إلى تسهيل اكتشاف المعلومات على الويب، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن الوصول إلى النقاط البارزة عبر أيقونة قائمة الموقع الجديدة التي تظهر في شريط العناوين، والتي يمكنك من خلالها سحب المعلومات ذات الصلة بالموقع بسرعة، مثل الاتجاهات أو الملخصات أو الروابط السريعة لمعرفة المزيد عن الأشخاص والموسيقى والأفلام وغيرها.

حتى الان، لا يبدو أن برنامج Highlights يعمل خارج الولايات المتحدة، لذلك من المحتمل أن يكون خاصًا بالمنطقة في هذه الحالة المبكرة، ومع ذلك، هناك تغييرات أخرى في Safari متاحة أينما كنت.