شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. عودة مركبتى الفضاء 6 و Vostok 5 إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 61 عاما، عادت المركبتان الفضائيتان التي تدعى فوستوك 5 وفوستوك 6 إلى الأرض في 19 يونيو 1963، منهيتين مهمة تاريخية مشتركة، وفقاً لموقع space.

وكانت سفينة فوستوك 6 تحمل رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، التي أصبحت أول امرأة تصل الفضاء خلال هذه المهمة، وفي الكبسولة الأخرى كان رائد الفضاء فاليري بيكوفسكي، الذي سجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية منفردة خلال مهمة استغرقت 4 أيام و23 ساعة، وأمضت تيريشكوفا يومين و22 ساعة فقط في الفضاء.

وعندما هبطت المركبتان الفضائيتان في شمال كازاخستان، هبطت كل منهما على مسافة درجتين شمال هدفهما، وحتى يومنا هذا، لا أحد يعرف على وجه اليقين سبب فقدان المركبتين.

تجمعت حشود ضخمة في مواقع الهبوط المخطط لها لاستقبال رواد الفضاء، ولكن بدلاً من ذلك، استقبلت مجموعة من المزارعين بيكوفكسي، وكادت تيريشكوفا أن تسقط في البحيرة بمظلتها.