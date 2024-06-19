تكنولوجيا: Oppo تقدم هواتف Reno12 Pro وReno12 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن إطلاق هواتف Reno12 Pro وReno12 للأسواق العالمية، والتي تختلف عن الإصدارات التي قدمت في السوق الصيني.

تدعم Oppo الإصدارت الجديدة من هواتف Reno12 برقاقة معالج Dimensity 7300-Energy، وهو نموذج مطور بالتعاون بين Oppo وMediaTek لتعزيز إدارة الطاقة بكفاءة أعلى.

أيضاً تتميز الإصدارات الجديدة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، كما يأتي الإصدار الرئيسي بسعة تخزين 256 جيجا بايت بينما ينطلق إصدار Pro بسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يتوفر بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية12 جيجا بايت رام، وتدعم الهواتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يتميز كلا الهاتفين بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FHD+، وأبعاد (20:9)، ويدعم الهاتفين تقنية HDR10/HDR10+، وسطوع يصل إلى 1200 nits.

أيضاً تدعم Oppo إصدار Pro بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بالجيل الجديد من زجاج الحماية Gorilla Glass 7i.

وينطلق Oppo Reno12 Pro بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل في مستشعر “Sony LYT600″، بحجم مستشعر 1/1.95، ويدعم بعد بؤري 26مم، وفتحة عدسات f/1.8، كما يدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري.

كما يأتي مستشعر IMX355 الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض فائقة الإتساع، أيضاً تدعم Oppo إصدار Pro بنمط “Portrait” إحترافي في التصوير في الكاميرات.

وتتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر Samsung JN5 بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، وبعد بؤري 47مم، ويضم كاميرة أمامية مميزة بنفس المستشعر بإختلاف البعد البؤري 21مم، وميزة التركيز التلقائي.

وتدعم الكاميرات نمط تصوير “bokeh”، ونمط portrait بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

من جانب أخر يأتي هاتف Reno12 بنفس المستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع في إصدار Pro، إلا أن إعدادات الكاميرة لا تتضمن مستشعر telephoto لكن كبديل تضم مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في هذا الإصدار بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتدعم Oppo الهواتف بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي مثل “AI Clear Face” التي تعمل على تعزيز وضوح الوجوه والشعر والعيون في الصور، مع ميزة “AI Best Face” التي تعمل على التأكيد على إلتقاط الصور مع أعين مفتوحة للأشخاص، كما تقدم Oppo تحسينات في ميزة الممحاه التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتعديل الصور.

أيضاً تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي بعض الأدوات الخاصة بالكتابة والمحادثة والتلخيص بتقنية الذكاء الإصطناعي، بدعم من روبوت الدردشة “Gemini” من جوجل.

كما يأتي تطبيق “Recording” بميزة إنشاء ملخص نصي للتسجيلات، ومن ثم ترتيب التسجيلات بملاحظات في قائمة، تعمل على ترتيب التسجيلات وفقاً للوقت، والموقع، ومعلومات أخرى.

وتدعم Oppo كلا الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، إلا أن Oppo تقدم الهاتفين دون محول الشحن في محتوى الصندوق، ويدعم الهاتفين USB-PD.

أيضاً يتميز Reno12 Pro بتصميم نحيف 7.40مم، ويتوفر بألوان الأسود، والفضي، بوزن 181 جرام، بينما يأتي Reno12 بسُمك 7.6مم، ووزن 177جرام، ويدعم الهاتفين معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر Oppo Reno12 في السوق الأوروبي بنموذج رئيسي بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 500يورو، بينما يتوفر Reno12 Pro بسعر 600 يورو للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

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