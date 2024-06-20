شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر مش بدر النهاردة.. نسبة إضاءته 97% فقط وسيصبح كاملا غدا والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 14 يومًا من دورته القمرية، وهو في مرحلة مضاءة بنسبة 97% فقط، فمازال هناك يوم يحول دون اكتماله، حيث سينتقل من مرحلة الربع الأول إلى مرحلة البدر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر وهى (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في يونيو هي "البدر"، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويُعرف اكتمال القمر في شهر يونيو باسم قمر الفراولة، ويعد البدر هو النقطة التي يضيء فيها وجه القمر بالكامل بالشمس كما يرى من الأرض.

وكتبت ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا هو أقرب ما نقترب منه من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله".

وفي الواقع، يبدو البدر مكتملاً قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، فيمكن أن يبدو ممتلئًا للمراقب العادي لبضعة أيام قبل التاريخ الفعلي وبعده مثلما يحدث اليوم.