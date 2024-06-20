شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يهدد 54٪ من الوظائف في القطاع المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

كشف بنك سيتى جروب، عن توقعاته، بانتشار أوسع للذكاء الاصطناعي فى القطاع المصرفي، وأن يحل محل مزيد من الوظائف في القطاع المصرفي مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن 54% من الوظائف في القطاع المصرفي مهددة، و يمكن استبدالها عبر تقنيات الأتمتة، وأن 12% إضافية من الأدوار يمكن تعزيزها باستخدام التكنولوجيا، وفقا لموقع العربية.

وكانت البنوك الاستثمارية في العالم قد بدأت فعليا بتعزيز دور الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، في خطوة لتعزيز إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف.

من جهته قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي كثيرًا ما أعرب عن حماسته لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على العالم، خلال مقابلة إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل مهندسي البرمجيات البشريين، وقال إننا سنحتاج إليهم حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع indiatoday.

وأعرب جيتس عن تفاؤله بشأن مستقبل وظائف هندسة البرمجيات، على الرغم من النفوذ المتزايد للذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والعمل كمدرسين تعليميين، مشيرًا إلى مشاريع ناجحة في الهند والولايات المتحدة.



وأضاف جيتس، متحدثًا عن المساهمات الإيجابية للذكاء الاصطناعي: "الشيء المذهل في هذه التكنولوجيا هو أننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في المجالات الرئيسية، ونعلم أنها يمكن أن تخلق معلمين تعليميين، لقد شهدنا العديد من المشاريع في الهند والولايات المتحدة تظهر نتائج عظيمة، الإمكانيات لا تصدق إذا علمنا أن كل شيء لقد جعل الوظائف أكثر إنتاجية".

وفي حديثة عن المخاوف بشأن احتمال أن يحل الذكاء الاصطناعي محل مهندسي البرمجيات، نفى جيتس هذه المخاوف ووصفها بأنها "مثيرة للقلق"، وأكد أن الطلب على مهندسي البرمجيات سيظل قويا، قائلا "ما زلنا بحاجة إلى مهندسي البرمجيات لأننا لن نتوقف عن الحاجة إليهم"، وتأتي هذه الطمأنينة بمثابة عزاء لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن إزاحة الوظائف بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي