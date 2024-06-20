تكنولوجيا: رصد الجهاز اللوحي Redmi Pad SE 8.7 4G على موقع شهادة مكتب المعايير الهندية قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، اكتشفنا أن شركة شاومي تعمل على جهاز لوحي جديد يسمى Redmi Pad SE 8.7 4G.

وقد تم مشاركة صورة حية مؤخرًا للجهاز اللوحي. والآن، حصل الجهاز اللوحي Redmi Pad 8.7 SE 4G، برقم الطراز 24076RP19I، على شهادة BIS (مكتب المعايير الهندية)، مما يؤكد إصداره الوشيك.

ظهر Redmi Pad 8.7 SE 4G أيضًا في قاعدة بيانات IMEI تحت نفس رقم الطراز. وعلى الرغم من أن شهادة BIS لاتوفر مواصفات مفصلة، ​​إلا أن الشهادات الأخرى تقدم بعض الأفكار.

ووفقًا لشهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، سيتم تشغيل الجهاز اللوحي على نظام Hyper OS 1.0 من شاومي.

سيدعم الجهاز شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، و Bluetooth، و GPS، و 4G LTE، ويتضمن جهاز استقبال FM.

تم إدراج الجهاز أيضًا في قاعدة بيانات IMDA (هيئة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات) في سنغافورة، مما يشير إلى أن الإطلاق العالمي قريب.

يشير اسم الجهاز اللوحي إلى أنه سيحتوي على شاشة مقاس 8.7 بوصة. للتوضيح، يتميز جهاز Redmi Pad SE الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر 2023 في الصين وأبريل 2024 في الهند بشاشة مقاس 11 بوصة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يبدو أن هذا الاصدار يمكن أن يكون نسخة ميسورة التكلفة من Redmi Pad SE.

لم يتم الإعلان بعد عن المزيد من المواصفات وتاريخ الإصدار الرسمي لـ Redmi Pad 8.7 SE 4G.

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