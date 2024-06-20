شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مخاطر خفية عند استخدام هواتف أيفون وأندرويد فى الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة Panda Security للحماية الإلكترونية من المتسللين، وأكدت أن هناك أربعة أشياء يجب أن تكون على دراية بها عند استخدام أجهزتك في العطلة، وتنطبق هذه الأمور سواء كنت تستخدم هاتف أيفون أو أندرويد، وفقا لما ذكره موقع "the sun"

استخدام خدمة الواي فاي المجانية

وقالت شركة Panda Security: "يمتلك المتسللون طرقًا لمراقبة حركة المرور الواردة والصادرة من شبكات Wi-Fi العامة".

يمكن أن تشمل حركة المرور كل شيء، مثل كلمات المرور الشخصية وأرقام الضمان الاجتماعي، لذا، إذا كنت تخطط لاستخدام شبكة Wi-Fi عامة، فضع في اعتبارك أن أي شيء تشاركه على هاتفك الذكي أثناء اتصالك بالشبكة قد يكون شيئًا تقوم بتوصيله عن غير قصد إلى طرف ثالث.

قد ترغب في التفكير في استخدام تطبيق VPN، حيث يعمل هذا على تشفير نشاطك حتى لا يتمكن المتسللون من رؤية ما تفعله.

وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضحت Panda Security أن "مشاركة موقعك على مواقع التواصل الاجتماعى قد تشير إلى المتسللين بأنك بعيد عن المنزل".

وزادت المعلومات التي تنشرها في العالم ليستفيد منها الناس، لذلك فكر في عدم نشر موقعك أو التحدث عن رحلة خارج البلاد إلا عندما تعود إلى المنزل

العثور على هاتفك

قالت Panda Security: "إن التأكد من إمكانية العثور على جهازك إذا سارت الأمور بشكل سىء أمر ضروري".



قم بتشغيل ميزات مثل "Find My" لنظام التشغيل iOS لتتمكن من تتبع جهازك في حالة وقوع حادث أو خاصة إذا كنت تريد مشاركة موقعك مع أصدقائك وعائلتك.

أجهزة الكمبيوتر العامة

تتوفر أجهزة الكمبيوتر العامة أحيانًا في الفنادق والمطارات إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت بهذه الطريقة.

ومع ذلك، فإن هذا دائمًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر، لذا استخدم هذه الآلات بحذر.



وحذرت شركة Panda Security من أنه "يجب على المسافرين التفكير مرتين قبل كتابة معلومات حساسة أو توصيل الأجهزة الذكية من وحدات USB بجهاز كمبيوتر عام".



يتمتع المتسللون بالقدرة على تسجيل جميع المعلومات التي تدخلها وإصابة جهازك المتصل بها.