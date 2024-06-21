شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. اعرف كيفية حذف محادثات ChatGPT الخاصة بك على سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

يستغرق حذف سجلات الدردشة دقائق معدودة إذا كنت قلقا بشأن سجلات محادثاتك، ويجب عليك مسح سجل متصفحك بانتظام وحذف منشورات الوسائط الاجتماعية الأقدم، ويعد مسح سجل دردشة ChatGPT بشكل روتينى وسيلة فعالة ومنخفضة الجهد لحماية بياناتك الخاصة عبر الإنترنت.

وفيما يلى خطوات حذف سجلات دردشة شات جى بى تى الخاصة بك على سطح المكتب

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT الخاص بك على موقع ويب سطح المكتب، حدد زر الاختيار تسجيل الدخول فى الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة وأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك.

الخطوة 2: انتقل إلى الإعدادات العامة وحدد حذف جميع الدردشات، اضغط على أيقونة المستخدم فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وحدد الإعدادات من القائمة المنسدلة، يوجد خيار حذف جميع الدردشات فى أسفل القائمة مع وجود زر اختيار أحمر كبير على يمينه.

الخطوة 3: تأكيد اختيارك، بمجرد تحديد زر حذف كافة الدردشات، سيعرض النظام شاشة تأكيد تأكد من أن هذا هو ما تريد فعله بالفعل قبل التأكيد لأن العملية لا رجعة فيها وسيتم حذف جميع تلك البيانات نهائيًا.