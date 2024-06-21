شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لتأمين هاتفك الذكى ضد الهجمات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة (NSA) مؤخرًا دليل "أفضل ممارسات الأجهزة المحمولة" لكل من أجهزة iOS وAndroid، يكشف دليل NSA عن أفضل الممارسات لتجربة هاتف ذكي آمنة ومأمونة.

إذا كنت قلقًا بشأن سرقة البيانات الشخصية أو الوصول غير المصرح به إلى التطبيقات المصرفية على هاتفك، فنوصيك بالنظر في نصيحة وكالة الأمن القومي (NSA).

إجراءات الحماية اليومية للهاتف الذكي

أحد الاقتراحات الرئيسية هو استخدام رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام والتأكد من مسح الجهاز بعد 10 محاولات غير ناجحة.

يوصى أيضًا بتعطيل تقنية Bluetooth عند عدم استخدامها

لتجنب ثغرات Wi-Fi، لا تستخدم الشبكات العامة وقم بتعطيل Wi-Fi عندما لا تكون هناك حاجة إليها وقم بإزالة شبكات Wi-Fi غير المستخدمة.

نصيحة أخرى هي الحفاظ على السيطرة المادية على هاتفك.

عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات، قم بتثبيت التطبيقات الأساسية فقط من المتاجر الرسمية مثل App Store أو Google Play Store، كذلك أغلق التطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام.

تحديثات البرامج وأمن التطبيقات



قم دائمًا بتثبيت تحديثات البرامج لجهازك وتطبيقاتك بمجرد توفرها، تجنب إرسال معلومات حساسة عبر الرسائل النصية ولا تفتح مطلقًا مرفقات أو روابط بريد إلكتروني غير معروفة، كذلك استخدم فقط كابلات الشحن الأصلية وابتعد عن محطات الشحن العامة.

النوافذ المنبثقة غير المتوقعة

يمكن أن تكون ضارة إذا واجهت واحدًا، فافرض إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة عن طريق تمريرها بعيدًا، كذلك تنصح وكالة الأمن القومي أيضًا بعدم كسر حماية جهاز آيفون أو عمل روت لهاتف Android.

تعمل الإجراءات الأمنية الإضافية على تعطيل خدمات الموقع عندما لا تكون هناك حاجة إليها، كما تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله مرة واحدة في الأسبوع، كذلك يمكن أن يوفر هذا الحماية من عمليات استغلال النقرات الصفرية التي لا تتطلب تدخل المستخدم لتثبيت البرامج الضارة.

ذكر تقرير وكالة الأمن القومي أن "التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة المحمولة أكثر انتشارًا وتتزايد في نطاقها وتعقيدها، كذلك يرغب مستخدمو الأجهزة المحمولة في الاستفادة الكاملة من الميزات المتوفرة على تلك الأجهزة، لكن العديد من الميزات توفر الراحة والقدرة ولكنها تضحي بالأمان.