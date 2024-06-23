شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Throne and Liberty تصل إلى الولايات المتحدة واليابان سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة ألعاب أمازون Amazon Games عن الموعد الذي ستجلب فيه لعبة Throne and Liberty مجانًا إلى الأمريكتين وأوروبا واليابان، وستقوم الشركة بإصدار العنوان الذي طورته NCSoft في تلك المناطق على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X/S في 17 سبتمبر وسيكون هناك دعم كامل عبر الأنظمة الأساسية.

وسيتم إصدار النسخة التجريبية المفتوحة في شهر يوليو ويمكنك الاشتراك للحصول عليها من خلال موقع اللعبة على الويب، وظهرت لعبة Throne and Liberty التي كان من المفترض في الأصل أن تكون تكملة مباشرة للعبة Lineage الأصلية لأول مرة في كوريا العام الماضي بعد عملية تطوير طويلة.

وتحتوي على قتال لاعب ضد لاعب ولاعب مقابل بيئة، ويمكنك الانضمام إلى النقابات وتشكيل تحالفات لمساعدتك على النجاح ، وتقول أمازون إن المعارك يمكن أن تستوعب آلاف اللاعبين في نفس الوقت.

وتجري الأحداث في عالم مفتوح يسمى Solisium، حيث يمكن أن يؤثر الطقس على فعالية أسلحتك بل ويفتح طرقًا جديدة ، ويمكن لشخصيتك أن تتحول إلى مخلوقات يمكنها التنقل في البحر والجو بسرعة أكبر ، وستتمكن أيضًا من التحول إلى زعماء مقتولين لمساعدة جانبك فى المعارك.

ووقعت أمازون صفقة مع NCSoft في عام 2023 لنشر Throne and Liberty في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا واليابان في أعقاب نجاح Lost Ark ، وحققت هذه اللعبة من المطور الكوري الجنوبي Smilegate نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد اللاعبين المتزامنين 1.3 مليون لاعب على Steam، وبعد أكثر من عامين، لا تزال Lost Ark قوية، حيث بلغ متوسط ​​عدد اللاعبين المتزامنين على Steam ما يقرب من 56000 لاعب في مايو.

وعلى الرغم من مدى جودة أداء Lost Ark (وقبل ذلك، New World) في Amazon Games، فقد مر القسم ببعض الفترات الصعبة على مدار السنوات العديدة الماضية، و بعد فترة وجيزة من ظهور أول لعبة داخلية لها Crucible لأول مرة في مايو 2020، أعادتها أمازون إلى الحالة التجريبية قبل أن تقوم بإغلاق لعبة إطلاق النار المجانية تمامًا بعد بضعة أشهر، و في العام الماضي قامت أمازون بتسريح حوالي 300 عامل من قسم الألعاب كجزء من عملية تقليص واسعة النطاق.

ومع ذلك، لدى أمازون بعض الألعاب البارزة الأخرى في طور الإنتاج ، كما إنها تعمل على لعبة Lord of the Rings MMO وتقوم بنشر لعبة Tomb Raider التالية (إنها تقدم سلسلة Tomb Raider الحية إلى Prime Video أيضًا).