شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هدنة عمالقة التكنولوجيا.. أبل تجري محادثات مع ميتا حول شراكة الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة كوبرتينو العملاقة للتكنولوجيا Apple Intelligence في مؤتمر WWDC الأخير، وأعلنت عن ChatGPT من OpenAI كشريكها الأول، ومع ذلك، يبدو أن شركة أبل تبذل قصارى جهدها لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في ذكاء أبل، وبحسب ما ورد أجرت شركة أبل محادثات مع ميتا حول شراكة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع phonearena.

يكشف تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، تجري محادثات مع شركة أبل حول دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من ميتا في Apple Intelligence، وهو نظام الذكاء الاصطناعي المعلن عنه حديثًا لأجهزة iPhone وiPad وMacBooks، وتأتي هذه المعلومات من مصادر مطلعة على المناقشات.

وبحسب ما ورد، أجرت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو مناقشات مماثلة مع شركتي Anthropic وPerplexity الناشئتين، ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد.

وفي محادثاتها مع شركات الذكاء الاصطناعي، لا تتطلع شركة آبل إلى فرض رسوم، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر، وبدلاً من ذلك، يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي هذه بيع اشتراكات متميزة من خلال Apple Intelligence، وعلى غرار نموذج متجر التطبيقات، ستحصل شركة أبل على حصة من إيرادات الاشتراك.

إذا عقدت شركة أبل صفقات مع المزيد من الشركاء إلى جانب OpenAI، فيمكن للمستخدمين اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية التي يريدون استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنظمة أبل الخاصة.

تعود التوترات بين أبل وميتا إلى أكثر من عقد من الزمن، في عام 2021، أفادت التقارير أن تغييرات الخصوصية التي أجرتها أبل على أجهزتها المحمولة كلفت Meta 10 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة في عام 2022، ومنذ وقت ليس ببعيد، نصحت ميتا المعلنين حول كيفية تجاوز رسوم خدمة أبل البالغة 30٪ مقابل المنشورات المعززة، وهي نقطة خلاف بين الشركتين لسنوات.

تلعب شركة أبل الأمر بذكاء من خلال الدردشة مع شركات الذكاء الاصطناعي المختلفة، والتأكد من أنها لا تضع كل بيضها في سلة OpenAI، وتقول الشائعات إن عملاق التكنولوجيا يجري أيضًا محادثات مع جوجل حول استخدام نماذج Gemini المتطورة في نظام التشغيل iOS، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى انفتاح شركة أبل على السماح لمشغلات الذكاء الاصطناعي الخارجية بالدخول إلى نظامها الأساسي الجديد.