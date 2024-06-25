شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تيليجرام بريميوم وأبرز مميزاته؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تيليجرام هو تطبيق مراسلة سحابي شائع يتيح تبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وهو معروف بكونه أحد أسرع تطبيقات المراسلة المتاحة للهواتف الذكية، مثل iPhone 15 Pro و Samsung Galaxy S24 ، كما أنها آمنة للغاية بسبب تشفيرها الشامل ، ببساطة إنه أحد أفضل تطبيقات المراسلة في السوق.

ما هو Telegram Premium؟

وكما قد تتوقع، فهي نسخة مطورة من تجربة Telegram العادية ، وإذا كنت من مستخدمي Telegram المهتمين بالوصول إلى المزيد من الميزات، فيمكنك الاشتراك في Telegram Premium، وهي خدمة اختيارية تفتح مزايا إضافية أعلى الطبقة المجانية.

وعندما أعلنت تيليجرام عن Telegram Premium في عام 2022، وصفت الخدمة على النحو التالي:

هي خطة اشتراك تتيح لأي شخص الحصول على ميزات وسرعة وموارد إضافية، وسيسمح أيضًا للمستخدمين بدعم Telegram والانضمام إلى النادي الذي يتلقى الميزات الجديدة أولاً.



ما الذي تحصل عليه مع Telegram Premium



هناك الكثير من الميزات المضمنة في Telegram Premium، ومن بينها هناك عدد قليل منها جدير بالملاحظة بشكل خاص ، مع مضاعفة الحدود يمكنك مشاركة ما يصل إلى 30 مجلدًا للدردشة مع 200 محادثة و100 رابط دعوة ومتابعة ما يصل إلى 1000 قناة Telegram ، وبدون Premium، يقتصر عددك على 500 مجموعة وقناة.

بالاضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أربعة حسابات إلى أي تطبيق Telegram، وتثبيت 10 محادثات في القائمة الرئيسية، وحجز ما يصل إلى 20 رابطًا عامًا. مع حدود مزدوجة، يمكنك أيضًا كتابة سيرة ذاتية موسعة لحسابك، والحصول على 10 ملصقات مفضلة، و400 صورة GIF محفوظة.

سرعات التنزيل أسرع أيضًا باستخدام حساب Telegram Premium، وهذا يعني عدم وجود قيود على مدى سرعة تنزيل الوسائط والمستندات، وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي Telegram المتشددين تحميل ملفات أكبر، و يقتصر حجم الملفات للمستخدمين العاديين على 2 جيجابايت، بينما يمكن للأعضاء المميزين تحميل ما يصل إلى 4 جيجابايت.

يوفر Telegram Premium إمكانية الوصول إلى الملصقات ذات تأثيرات ملء الشاشة، ويتم إضافة ملصقات مميزة إضافية شهريًا ويمكنك أيضًا استخدام الرموز المميزة لتخصيص شاشة Telegram الرئيسية ، باستخدام حساب Telegram مدفوع، يمكنك بسهولة استخدام الرموز التعبيرية المتحركة الفريدة في الرسائل وإضافة التسميات التوضيحية. يمكن أيضًا إضافة الرموز التعبيرية إلى حالتك.



ربما يكون السبب الأكبر لاستخدام Telegram Premium هو عدم وجود المزيد من الإعلانات. تظهر هذه الإعلانات فقط في بلدان معينة في البداية، ولكن من الجيد رؤيتها تختفي باستخدام حساب مميز.

تشمل ميزات Telegram Premium الأخرى ما يلي:

* إدارة الدردشة المتقدمة

* صور الملف الشخصي المتحركة

* شارات الملف الشخصي

* الدردشة في الوقت الحقيقي وترجمة القناة

* ردود الفعل الفريدة

* إعدادات خصوصية الرسائل الصوتية

* تحويل الصوت إلى نص

* تحويل الصوت إلى نص لرسائل الفيديو