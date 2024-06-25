شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحسين عمر البطارية على وحدة تحكم PS5.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

وحدة التحكم DualSense الخاصة بـ PlayStation 5 عبارة عن جهاز إدخال مليء بالميزات يمكنه تقديم بعض من أكثر التجارب غامرة في الألعاب، ولكنها ليست معروفة تمامًا بعمر البطارية الممتاز.

ولحسن الحظ، هناك عدد قليل من الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين عمر بطارية وحدة التحكم PS5، وهى كالتالى

اضبط وحدات التحكم لإيقاف التشغيل تلقائيًا

يحتاج الجميع إلى أخذ استراحة من جلسة اللعب في بعض الأحيان ، وإذا كنت تخطط للابتعاد عن وحدة التحكم الخاصة بك لفترة من الوقت، فأنت لا تريد أن تظل وحدة التحكم قيد التشغيل لفترة طويلة من الوقت، حيث سيؤدي ذلك إلى تآكل بطاريتك دون داع.

على هذا النحو، يجب عليك التوجه إلى إعدادات نظام PS5 وضبط خيار توفير الطاقة بحيث يتم إيقاف تشغيل وحدات التحكم الخاصة بك تلقائيًا.

خفض سطوع شريط الضوء

يأتي كل DualSense مزودًا بشريط ضوئي حول لوحة اللمس، والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الميزات لإعلامك بأشياء معينة في اللعبة، و عند تسجيل الدخول إلى ملفات تعريف متعددة في وقت واحد، يعرض شريط الضوء هذا ألوانًا محددة لإعلامك باللاعب الذي تم تعيينه لوحدة التحكم.

ومع ذلك، يمكن لهذا الضوء الذي يعمل دائمًا أن يستنزف قدرًا صغيرًا من الطاقة بمرور الوقت، لذلك ستحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات وحدة تحكم PS5 وتقليل السطوع لتحسين عمر البطارية.

قم بإيقاف تشغيل مكبر صوت وحدة التحكم

يوفر DualSense بعض خيارات التعليقات الفريدة داخل اللعبة عبر ميكروفون صغير في الجزء الأمامي من وحدة التحكم.

في حين أن هذا يمكن أن يزيد من الانغماس في بعض الألعاب (أو حتى يعمل كميكروفون إذا لم يكن لديك سماعة رأس)، إلا أنه قد يكون له تأثير بسيط على عمر البطارية ، وإذا كنت لا تستخدم هذه الميزة المتخصصة إلى حد ما، فتوجه إلى إعدادات وحدة التحكم وقم بخفض مستوى الصوت تمامًا للحصول على وقت تشغيل إضافي قليل.

تقليل شدة الاهتزاز

ليس هناك من ينكر أن تقنية DualSense توفر بعضًا من أروع ردود الفعل اللمسية التي رأيناها على الإطلاق، حيث تتطابق بشكل جميل بين الشعور بين يديك والأحداث التي تحدث على الشاشة ، لكن كل هذا الاهتزاز يستنزف طاقة أكبر مما تعتقد ، ويمكنك تقليل هذه الكثافة في إعدادات وحدة التحكم، أو إيقاف تشغيلها تمامًا إذا كنت تفضل ذلك.

قم بإيقاف تشغيل المشغلات التكيفية

مثل ردود الفعل اللمسية، تعد المشغلات التكيفية في DualSense إضافة فريدة ومقنعة للألعاب على PS5، مما يمنحك التوتر على المشغلات الخاصة بك للحصول على تجارب غامرة مع أشياء مثل إطلاق النار أو سحب الأشياء الكبيرة داخل اللعبة، ولكن ليس من المستغرب أن يكون لهذا أيضًا تأثير طفيف على عمر البطارية، لذلك إذا لم تكن مهتمًا جدًا بهذه الميزة، فانتقل إلى إعدادات وحدة التحكم وقم بإيقاف تشغيلها .

استخدم سماعة رأس لاسلكية

على الرغم من أن DualSense يتميز بخيار استخدام سماعة رأس سلكية، إلا أن أي شيء متصل بمقبس سماعة الرأس هذا يستهلك الطاقة ، وإذا كان بإمكانك القيام بذلك، فاستخدم سماعة رأس لاسلكية بدلاً من ذلك لإيقاف استنزاف الطاقة الصغير ولكن الملحوظ على وحدة التحكم الخاصة بك.