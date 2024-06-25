شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أبرز التغييرات التى أجراها إيلون ماسك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى إيلون ماسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، بعد معركة قانونية مضطربة استمرت لعدة أشهر، منذ ذلك الحين، قام الملياردير بتنفيذ عدد من التغييرات المثيرة للجدل التي جعلت من الصعب التعرف على الموقع والشركة.

وقد أمضى ماسك معظم عام 2022 في التفكير في شراء تويتر وشراء الأسهم في الشركة بسرعة، بينما اتهم المنصة علنًا بتقويض حرية التعبير، ومراقبة الأصوات المحافظة، وإظهار التحيز اليساري.

وبحلول ربيع عام 2022، كان ماسك قد استحوذ على حصة 9٪ في تويتر وقدم عرضًا لشرائها بالكامل مقابل 44 مليار دولار، في البداية، استجاب تويتر باستخدام "حبة سم" لتخفيف حصة " ماسك " ودرء عملية استحواذ عدائية، ولكن بحلول أواخر أبريل، توصل ماسك وتويتر إلى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار.

وفي غضون أسابيع، هدد ماسك بالانسحاب من الصفقة، وألقى باللوم على تويتر لفشله في تقديم معلومات عن روبوتات البريد العشوائي والحسابات المزيفة، رفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على متابعة الصفقة، وقام ماسك بمقاضاة تويتر، لكن " ماسك " تراجع في وقت لاحق من ذلك العام، قبل وقت قصير من عرض القضية على المحكمة، ووافق على الصفقة الأصلية البالغة 44 مليار دولار.

منذ الاستحواذ، واجه Musk وX عددًا من الدعاوى القضائية، وخفضوا 80% من القوى العاملة في تويتر، وقاموا بإصلاح النظام الأساسي بعدة طرق، وعلى الرغم من أن الشركة تهدف إلى تحقيق الربحية في عام 2024، إلا أن ماسك قال علنًا أيضًا إن الشركة عانت بشدة من انخفاض عائدات الإعلانات، قدرت بعض التقديرات قيمة الشركة بأنها أقل بنسبة 71% مما كانت عليه عندما اشتراها " ماسك ".

فبدءًا من التجول في المقر الرئيسي لشركة Twitter في سان فرانسيسكو مع حوض الحمام، وحتى إعادة تسمية الشركة X، إليك جدول زمني لكيفية ظهور عملية استحواذ Musk الفوضوية على الشركة، وكيف أثر عهده على العمال والمستخدمين على حدٍ سواء:

أكتوبر 2022

في 28 أكتوبر 2022، وهو نفس اليوم الذي استحوذ فيه ماسك رسميًا على تويتر، أقال الملياردير عددًا من مديريها التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أغراوال، والمدير المالي نيد سيجال، والمدير القانوني فيجايا جادي، والمستشار القانوني الأول شون إدجيت.

رفع هؤلاء المديرون التنفيذيون الأربعة منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضد Musk وX، زاعمين أنهم مدينون بمبلغ 128 مليون دولار كتعويض غير مدفوع الأجر، وأكثر من مليون دولار لكل منهم من الرسوم القانونية التي تراكمت خلال حياتهم المهنية على تويتر.

إلى جانب عملية الاستحواذ، قام Musk أيضًا بتحويل Twitter إلى شركة خاصة، مما يعني أنها لم تعد شركة عامة، وتم شطبها رسميًا من بورصة نيويورك للأوراق المالية في نوفمبر 2022، وقد أعطت هذه الخطوة Musk السيطرة الكاملة، مما أتاح له إجراء تغييرات دون أي مجالس إدارة، أو التدخل في المساهمين لتقييده.

قبل يوم واحد من إتمام الصفقة في 27 أكتوبر، دخل " ماسك " إلى مقر تويتر في سان فرانسيسكو حاملًا حوضًا كبيرًا للحمام، في إشارة على ما يبدو إلى "غرقه" في أنه أصبح قائدًا جديدًا لتويتر.

كان أحد أوامره الأولى هو توجيه مهندسي تويتر للعمل على إعادة إطلاق تطبيق الفيديو Vine، وبعد أول اجتماع شامل لـ Musk مع موظفي تويتر، علم الكثيرون أن يويل روث، رئيس الثقة والسلامة، قد استقال، كما استقال روبن ويلر، الذي كان سابقًا قائد مبيعات الإعلانات، لكنه كان مقتنعًا بالبقاء،

أرسل تويتر للمهندسين مذكرة تدعو إلى العمل "المهووس" والرغبة في اقتراح أفكار على " ماسك "، طُلب من المهندسين أيضًا التواصل مع " ماسك " مباشرةً من خلال تقديم عروض ترويجية للمنصة " لمنتج رائع "،

غرد ماسك في 30 أكتوبر قائلاً: "يتم تجديد عملية التحقق بأكملها الآن".

احتفظ المؤسس المشارك جاك دورسي بحصة غير مباشرة في تويتر حتى بعد تولي ماسك المسؤولية، وافق دورسي على تحويل حصته البالغة 2،4% إلى شركة X Holdings I Inc القابضة التي يملكها Musk، وقدرت قيمة أسهم Dorsey البالغة 18 مليون سهم بما يزيد قليلاً عن مليار دولار، وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصة.

تبلغ حصة ماسك في تويتر، المعروفة الآن باسم X، حوالي 79%.

نوفمبر 2022

قدم ماسك مزيدًا من التفاصيل حول التغييرات القادمة على نموذج التحقق الخاص بتويتر في الأول من نوفمبر، وقام بالتغريد بأن "نظام اللوردات والفلاحين على تويتر لمن لديه أو لا يملك علامة اختيار زرقاء هو هراء"، وأضاف: "القوة للشعب! اللون الأزرق مقابل 8 دولارات شهرياً".

تم الاستغناء عن مئات الموظفين في الجولة الأولى من عمليات تسريح العمال التي أجراها Musk على تويتر في 4 نوفمبر، وبعد أسبوع من تولي Musk القيادة، أرسل للموظفين بريدًا إلكترونيًا يؤكد شائعات بأن تسريح العمال كان وشيكًا.

وقالت المذكرة إنهم سيكتشفون في اليوم التالي ما إذا كانت أدوارهم قد تأثرت بالتخفيضات، ومع ذلك، تلقى بعض الموظفين إشعارًا بأنهم فقدوا وظائفهم في نفس المساء، فقد بعض موظفي تويتر إمكانية الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم وأنظمة الشركة في تلك الليلة.

في الأسبوع التالي، أصدر " ماسك " إنذارًا نهائيًا للموظفين المتبقين: العمل بمعدل "متشدد للغاية" لبناء "Twitter 2،0" أو قبول حزمة مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا للموظفين في منتصف الليل بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأربعاء، وهو طابع زمني على البريد الإلكتروني الذي شاهده موقع Business Insider، وقال "الرئيس تويت" الذي يصف نفسه في رسالة البريد الإلكتروني إنه من المتوقع أن يعمل الموظفون "لساعات طويلة وبكثافة عالية".

قام " ماسك " بطرد العشرات من موظفي تويتر في الليلة التي سبقت عيد الشكر، على الرغم من قوله بصوت عالٍ، وقام المئات من موظفي تويتر السابقين الذين تم فصلهم بعد استحواذ Musk على رفع دعوى قضائية ضد X بسبب مكافأة نهاية الخدمة غير مدفوعة الأجر.

بعد أن أطلق Musk اشتراك Twitter Blue، الذي يسمح لأي شخص بالدفع مقابل التحقق من صحته، أدى ذلك إلى موجة من انتحال الشخصيات الغريبة والكوميدية لشخصيات عامة وعلامات تجارية، لم يتمكن بعض المستخدمين من التمييز بين ما إذا كان الحساب رسميًا يخص شخصيات عامة أو علامات تجارية – أو منتحلين.

ديسمبر 2022

وقال ماسك إن النفقات "تحت السيطرة إلى حد معقول" بعد أن ادعى في نوفمبر أن إفلاس تويتر كان احتمالًا بالنسبة للشركة، وأعاد إطلاق Twitter Blue، والذي تضمن علامات اختيار ذهبية للحسابات التجارية التي تم التحقق منها.

تم تحويل العشرات من المكاتب غير المستخدمة في المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو إلى غرف نوم في ديسمبر لمقربي ماسك، بما في ذلك جاريد بيرشال، وقال مسؤولون في سان فرانسيسكو في وقت لاحق إن المدينة تحقق في الأمر وأمروا تويتر بتصنيفها كمناطق للنوم أو إعادتها مرة أخرى.

يناير 2023

تم إخبار الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن المزايا التي تغطي ما يصل إلى 80 ألف دولار من التكاليف المتعلقة بالخصوبة ستنخفض إلى النصف، وبدأت مكاتب تويتر في هونغ كونغ والفلبين والمكسيك وأفريقيا في الإغلاق في محاولة لخفض التكاليف.

فبراير 2023

أعلن Musk أن الوصول إلى Twitter API لن يكون مجانيًا بعد الآن، وكشف عن خطط لبدء تحصيل 100 دولار شهريًا للطبقة الأساسية من واجهة برمجة التطبيقات في محاولة للتخلص من الروبوتات، وفي الشهر التالي، بدأ تويتر في طرح الوصول المتدرج إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به، مع فرض مبالغ مختلفة اعتمادًا على المستخدم.

مارس 2023

أعلن تويتر أنه سيوقف برنامجه القديم الذي تم التحقق منه باستخدام العلامة الزرقاء – والذي وصفه ماسك بأنه “فاسد للغاية” – في 1 أبريل 2023.

قبل الاستحواذ على Musk في أكتوبر 2022، أعطى تويتر علامات اختيار زرقاء للتحقق من الحسابات النشطة ذات "المصلحة العامة" مثل تلك التي تنتمي إلى السياسيين والشخصيات العامة والمشاهير والصحفيين، وقد تحققت المنصة بشكل مستقل من هذه الحسابات.

أبريل 2023

قلصت شركة تويتر إجازتها المدفوعة الأجر للآباء الجدد من 20 أسبوعًا إلى أسبوعين ولم تخطر الموظفين، مما أثار غضب بعض الموظفين، ومضى " ماسك " قدمًا في مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تم الكشف عنه باسم xAI في يوليو، بعد أن وقع على خطاب مفتوح يدعو إلى وقف أي تدريب على الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعة لعدة أشهر.

مايو 2023

عين ماسك ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر بعد أن قال في مايو إن الرئيس الجديد سيبدأ في غضون ستة أسابيع تقريبًا، قام بالتغريد: "ستركز @LindaYacc بشكل أساسي على العمليات التجارية، بينما أركز أنا على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة، أتطلع إلى العمل مع Linda لتحويل هذه المنصة إلى X، تطبيق كل شيء".

تراجع Musk أيضًا عن التغييرات التي طرأت على الإجازة الأبوية المدفوعة على Twitter، أخبرت إدارة الموارد البشرية في الشركة الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني أنها ستمنحهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة سبعة أسابيع وسيحصل الوالدان على تسعة أسابيع إضافية.

أعلن تويتر أن الشركات التي تشارك المعلومات كخدمة عامة ستكون قادرة على البدء في استخدام واجهة برمجة تطبيقات تويتر مجانًا مرة أخرى.

واعتبارًا من مايو 2023، بلغ عدد موظفي تويتر بدوام كامل حوالي 1000، بانخفاض من حوالي 7500 موظف عندما تولى ماسك المسؤولية لأول مرة.

يونيو 2023

بدأ ممثلون من شركة البرمجيات Oracle في الاتصال بموظفي تويتر الحاليين والسابقين لطلب سداد الفواتير التي فات موعد استحقاقها، والتي كانت لا تقل عن ستة أرقام، لدى Musk أيضًا مدفوعات مستحقة للشركات، بما في ذلك الخدمات السحابية لشركة Amazon وGoogle وملاك مكاتبها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وبحسب ما ورد أظهرت وثيقة داخلية على تويتر أن عائدات الإعلانات انخفضت بنسبة 59٪ في الفترة من أبريل إلى مايو، وفقًا للوثائق الداخلية، على الرغم من ادعاءات ماسك بأن "جميع المعلنين تقريبًا قد عادوا".

يوليو 2023

أطلقت شركة ميتا Threads، وهي شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي تعتمد على الرسائل النصية، في يوليو، وفي الليلة نفسها أرسل محامي ماسك للشركة رسالة توقف وكف مدعيًا أنها تطبيق "مقلد"، وتزعم الرسالة أن شركة ميتا استأجرت "العشرات من موظفي تويتر السابقين" للمساعدة في بناء تطبيقها المنافس Threads، وزعمت أيضًا أن Meta كانت "تزحف وتستخرج" بيانات تويتر الخاصة بالمستخدمين.

في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت إطلاق Threads، تم فرض "حد معدل" Twitter مؤقتًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها وتم منع المستخدمين من عرض المنشورات لعدة ساعات، وقال ماسك لاحقًا إن ذلك كان ضروريًا لأن شركات الذكاء الاصطناعي كانت تستخرج "مستويات عالية" من البيانات من المنصة، مما يعني أنها اضطرت إلى "جلب أعداد كبيرة من الخوادم عبر الإنترنت على أساس طارئ".

ومع ذلك، لم يطلع ماسك وياكارينو الموظفين على هذه التغييرات، ولم يتلق الموظفون في قسم المبيعات والإعلان ردًا حول ما يجب أن يقولوه للعملاء حول كيفية تأثير الحد على الإعلانات.

أعلن " ماسك " أنه سيعيد تسمية الشركة إلى "X" ويحولها إلى "تطبيق لكل شيء"، وبعد فترة وجيزة، ألغى شعار تويتر على شكل طائر لصالح علامة X أحادية اللون وتم تثبيت علامة X عملاقة على مقر الشركة في سان فرانسيسكو، تمت إزالة اللافتة بعد ثلاثة أيام بعد تلقي الشكاوى.

أغسطس 2023

قال Musk إن X ستحتفظ بإيرادات الإعلانات من منشئي المحتوى الذين ليس لديهم اشتراك Blue premium، واستمر في إجراء تغييرات شاملة مثل إزالة عناوين المقالات من منشورات X، وتم تغريم X بمبلغ 4447 دولارًا من قبل إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو لتثبيت علامة X على السطح، الأمر الذي أثار 24 شكوى، بما في ذلك المخاوف من أنها تبدو غير مستقرة وأن الضوء الوامض منها يمكن أن يزعج السكان القريبين.

سبتمبر 2023

قام " ماسك " بتسريح المزيد من الموظفين الذين عملوا في فريق الثقة والسلامة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، تضمنت الأدوار الحفاظ على النظام الأساسي آمنًا للمعلنين والمستخدمين، وتأثر ما بين خمسة وعشرة أشخاص بعمليات التسريح من العمل.

ظهرت "ياكارينو" في "Code Conference" وأجرت مقابلة تعرضت لحادث سيارة حيث بدا أن " ماسك " قد قوضها، وبدا أنها تكافح للإجابة على الأسئلة بإيجاز، في أحد المقاطع، سُئلت عن أرقام المستخدمين النشطين يوميًا لـ X، وأجابت بتقديرات فقط، قائلة إن لديها 200 مليون إلى 250 مليون مستخدم نشط يوميًا أو "شيء من هذا القبيل".

ظهرت سيرة ذاتية عن " ماسك " كتبها والتر إيزاكسون على الرفوف في سبتمبر، وتضمنت الكشف عن تربيته وشخصيته، مثل دخوله في "وضع الشيطان" - "عندما يظلم ويتراجع داخل العاصفة في دماغه"، وفقًا لصديقته السابقة غرايمز.

وجد تقرير لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن X لديها أكبر قدر من المعلومات المضللة الروسية من بين منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ودعت ماسك إلى تكثيف جهوده لمعالجة المعلومات المضللة، وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، على تويتر: "نحن نراقب ما تفعلونه".

أكتوبر 2023

وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها تحقق في استحواذ ماسك على تويتر، وطلبت من محكمة فيدرالية في كاليفورنيا إجباره على الامتثال لاستدعاء مايو الماضي الذي يطلب منه الجلوس للإدلاء بشهادته.

وكشف التسجيل عما قالت الوكالة إنه "تحقيق غير علني مستمر تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بما إذا كان " ماسك "، من بين أمور أخرى، قد انتهك أحكامًا مختلفة من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية" من خلال مجموعته السرية الأولية لأسهم تويتر في أوائل عام 2022 وشرائه لاحقًا لـ الشركة، إلى جانب التصريحات التي أدلى بها حول الصفقة.

أظهرت البيانات المقدمة حصريًا إلى Lara O'Reilly من Business Insider من قبل شركة الاستشارات التسويقية Ebiquity أن الغالبية العظمى من المعلنين الأكثر إنفاقًا في X قد توقفوا عن الإعلان على المنصة منذ استحواذ Musk على الشركة.

قام اثنان فقط من عملاء Ebiquity، الذين يمثلون 70 من أفضل 100 معلن من حيث الإنفاق، بشراء إعلانات على X في سبتمبر، بانخفاض عن 31 علامة تجارية قبل 12 شهرًا.

أعلن Musk عن إطلاق مستويين جديدين من خدمة الاشتراك المميزة X، وقال في منشور على موقع X: "أحدهما أقل تكلفة مع جميع الميزات، ولكن لا يوجد تخفيض في الإعلانات، والآخر أكثر تكلفة، ولكن لا يوجد به إعلانات".

ربيع 2024

بدأت شركة Tesla التابعة لـ Musk الإعلان على X، إنها دائرة الحياة، وتشتهر شركة Tesla بعدم الإعلان لأنها لم تكن بحاجة إلى ذلك: لقد أحب الناس المنتج، وكان " ماسك " جيدًا حقًا في الترويج له مجانًا على موقع X،

الآن، دفع ماسك مبالغ زائدة مقابل تويتر، وشهد هروب العديد من المعلنين التابعين له، وهو الآن يدفع (نظريًا) للإعلان هناك بنفسه.

ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة لهذا الموسم، اعتبارًا من 17 مايو، بدأ Twitter،com في إعادة التوجيه إلى نطاق X،com، بدأت الشركة في استخدام النطاق X قبل ذلك بوقت طويل، ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى عنوان URL الخاص بـ Twitter،com إذا كان هذا هو ما كتبوه في متصفحاتهم.

وأخطرت الشركة المستخدمين بالتغيير من خلال رسالة منبثقة تقول: "نخبرك بأننا نغير عنوان URL الخاص بنا، لكن إعدادات الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بك تظل كما هي".

في يونيو، نفذ " ماسك " تغييرًا آخر كان يفكر فيه منذ فترة طويلة: أصبحت "الإعجابات" الخاصة بمستخدمي X الآن خاصة.

اعتاد المستخدمون أن يكونوا قادرين على رؤية جميع التغريدات أو المنشورات التي أعجب بها المستخدمون الآخرون، لكن ماسك قال إنه يريد أن يكون لدى الأشخاص القدرة على الإعجاب بالمشاركات دون التعرض "للهجوم" بسبب ذلك، الآن، يتمتع المستخدمون بالحرية في الإعجاب بالمحتوى المثير للجدل أو المثير أو NSFW دون خوف من الانتقام.