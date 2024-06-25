شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 برامج استعادة البيانات للآيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض الكثير من الأشخاص لتوقف هواتفهم لأسباب متنوعة منها متوقف لا يقبل التشغيل، أو جهاز تالف بسبب الماء، أو شاشة الهاتف لا تعمل، وهنا يمكنهم استرداد الملفات والصور وبيانات التطبيقات والرسائل والمزيد باستخدام تطبيق استعادة البيانات لجهاز ايفون .

وفيما يلى باستخدام الخيارات التالية، يمكنك استعادة كمية صغيرة من المحتوى أو عناصر محددة أو كل شيء على جهاز iPhone الخاص بك ، وتوفر بعض التطبيقات أيضًا أدوات إصلاح لإصلاح المشكلة التي تسببت في البداية في فقدان البيانات.

1 برنامج اى موبى فون ريسكيو

للحصول على الصور والرسائل وجهات الاتصال والملفات، راجع برنامج PhoneRescue من iMobie ، ويمكنك استرداد العناصر من جهاز iPhone الخاص بك أو من النسخ الاحتياطية على iCloud أو iTunes في دقائق معدودة فقط باستخدام هذه الأداة الآمنة والموثوقة وذات السمعة الطيبة.

يوفر برنامج PhoneRescue ميزة الإصلاح لإصلاح فشل جهازك، بدءًا من جهاز iPhone المتجمد وحتى الشاشة الفارغة ، كما أنه يوفر المساعدة فيما يتعلق برموز المرور المنسية لشاشة القفل ومدة استخدام الجهاز، ويسمح لك باستعادة أجزاء معينة من البيانات، ويمكن لتقنية ForceRestore إصلاح النسخ الاحتياطية التالفة.

لأغراض الأمان، يستخدم برنامج PhoneRescue تشفير SSL 256 بت لحماية حسابك وبياناتك ، ولا يقوم بتخزين معرف Apple الخاص بك أو كلمة المرور أو محتوى iCloud.

2 تينورشير أولت داتا

يمكنك استرداد الوسائط والمحتوى النصي وبيانات التطبيق باستخدام Tenorshare UltData ، سواء كان ذلك سجل المكالمات أو الرسائل النصية أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو Whatsapp أو Messenger، يمكنك استعادتها كلها.

3- iMyFone D-Back لنظام iOS 3



إلى جانب الاسترداد من حساب iPhone أو iCloud أو iTunes الخاص بك، يمكنك استعادة البيانات من نسخة احتياطية لبرنامج تابع لجهة خارجية باستخدام iMyFone D-Back لنظام التشغيل iOS .

فهو يوفر استردادًا انتقائيًا مع معاينات للصور والرسائل وWhatsApp والعديد من أنواع البيانات الإضافية مثل المذكرات الصوتية والتذكيرات وسجل المكالمات. يمكنك أيضًا إصلاح مشكلات مثل iPhone المتجمد أو الشاشة السوداء أو الجهاز المعطل أو إعادة تشغيل الحلقات. بالإضافة إلى ذلك، فإنك تتلقى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

4 برنامج Wondershare Dr.Fone

سواء كنت تعاني من تعطل النظام، أو تلف الماء أو الجهاز، أو الحذف غير المقصود، أو نسيان كلمة المرور، فإن Dr.Fone من Wondershare يساعدك على استعادة العناصر الخاصة بك في لمح البصر. يمكنك استعادة الصور ومقاطع الفيديو والبريد الصوتي والمذكرات الصوتية والملاحظات والمرفقات والتذكيرات والمزيد.

يقدم Dr.Fone استردادًا انتقائيًا، إلى جانب معاينة البيانات القابلة للاسترداد لضمان استعادة ما تحتاجه. يمكنك بعد ذلك تصدير البيانات المستردة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على نسخة احتياطية أو نسخة مطبوعة محفوظة بأمان. يستخدم Dr.Fone تشفيرًا متوافقًا مع معايير الصناعة ولا يجمع بياناتك

Cleverguard AnyRecover 5



هناك ثلاثة أوضاع استرداد، وأكثر من 1000 تنسيق ملف، ومعاينة البيانات، ومرشحات الملفات، انظر إلى AnyRecover لاستعادة بيانات iPhone الخاصة بك.

يوفر AnyRecover إمكانية استرجاع تطبيقات Apple مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال والملاحظات، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث مثل Whatsapp وSkype وWechat وKik. يمكنك أيضًا إصلاح أكثر من 150 مشكلة في الجهاز، بما في ذلك شعار Apple العالق، وتكرار حلقات إعادة التشغيل، والشاشة السوداء، والشاشة التي لا تعمل .

يمكنك استخدام الأدوات المضمنة لإصلاح الصور ومقاطع الفيديو التالفة أو غير الواضحة أو القديمة، بالإضافة إلى مرشحات الملفات لتحديد موقع عناصر معينة واستعادتها.

هناك نسخة تجريبية مجانية مع ميزات محدودة. يمكنك أيضًا شراء خطة مدتها شهر واحد مقابل 60 دولارًا، أو خطة سنوية مقابل 80 دولارًا، أو خطة مدى الحياة مقابل 100 دولار. يمكنك أيضًا الاطلاع على خطط الأعمال لفريقك، والبرنامج متاح على كل من Windows وMac.



