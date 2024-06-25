شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من iOS 18 وiPadOS 18 يتيح التحكم في أي "هارد ديسك" خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل العديد من الميزات الجديدة مع تحديثات نظام التشغيل الجديدة لمجموعة أجهزتها، وهي iPhone وiPad وMac في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) 2024 في 10 يونيو، و توفر تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيق الآلة الحاسبة الجديد وتطبيق الصور المحسّن وتحديثات أخرى تتعلق بجودة الحياة.

ومع ذلك، فإن إحدى الميزات التي لم تعلن عنها شركة أبل وتم وضعها تحت الرادار هي القدرة على تهيئة محركات الأقراص الخارجية عبر تطبيق الملفات.

قم بتهيئة محرك الأقراص الخارجي عبر تطبيق الملفات على iOS 18

توفر كل من تحديثات iOS 18 وiPadOS 18 لأجهزة iPhone وiPad على التوالي دعمًا أصليًا لتنسيق محرك الأقراص، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن تهيئة محركات الأقراص المتصلة خارجيًا مباشرةً عبر تطبيق الملفات، ويُقال أنه تم تقديم هذه الميزة مع التحديثات التجريبية لمطوري نظام التشغيل المتوفرة حاليًا للمطورين المسجلين.

وتعتمد القدرة على تهيئة محركات الأقراص الخارجية على وظيفة المسح التي قدمتها أبل مع iOS 17، وبينما لا يمكن للمستخدمين سوى مسح محركات الأقراص المتصلة خارجيًا بأجهزة أبل الخاصة بهم، يمكنهم الآن تنسيقها أيضًا، مما يعزز ميزات الأداة المساعدة للقرص الموجودة في نظام التشغيل أبل. .

ولتهيئة محرك أقراص، يحتاج المرء ببساطة إلى النقر مع الاستمرار على وحدة تخزين محرك أقراص خارجي وتحديد خيار المسح، وتظهر قائمة جديدة أسفل مربع النص الذي يسرد تنسيقات مختلفة، وتتيح أبل للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة تنسيقات: ExFAT وMS-DOS (FAT) وAPPS (نظام ملفات أبل)، ويوفر APFS أيضًا خيارات للتنسيق الحساس لحالة الأحرف أو المشفر.

وفقًا للشركة، فإن APFS "موصى به لأنظمة macOS وiOS وiPadOS"، ويذكر أيضًا أن MS-DOS (FAT) متوافق مع الأجهزة الأخرى بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والكاميرات.

التوافق مع نظام التشغيل iOS 18، وiPadOS 18

تقول أبل إن الأجهزة بما في ذلك iPhone XR والموديلات الأحدث، حتى iPhone 15 Pro Max، ستحصل على تحديث iOS 18. من ناحية أخرى، تشتمل الطرز المتوافقة مع iPadOS 18 على iPad Pro (12.9 بوصة) أو أحدث، وiPad Air (2019) أو أحدث، وiPad (2019) أو أحدث، وiPad mini (2019).