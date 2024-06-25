شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستضيف مهرجان الطاقة الشمسية الأول.. تفاصيل حول الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الهند لاستضافة أول مهرجان دولي للطاقة الشمسية في سبتمبر من هذا العام، جاء هذا الإعلان من جانب التحالف الدولي للطاقة الشمسية في نيودلهي، ومن خلال التركيز على البنية التحتية العامة وانتقال الهند إلى الطاقة الخضراء المتجددة من الوقود الأحفوري، من المتوقع أن يعزز مهرجان الطاقة الشمسية ريادة الهند في الجنوب العالمي في قطاع الطاقة المتجددة.

ووفقا لما ذكره موقع "india today"، قال وزير الطاقة المتجددة بهوبندر بهالا خلال الإعلان، "إن الهند رائدة عالميًا، ونحن ملتزمون بالاستدامة. ومن ثم، حددت الهند هدفًا يتمثل في إنتاج 500 جيجاوات من الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030، وستكون الطاقة النووية مكونًا صغيرًا منها، ومن أصل 485 جيجاوات، سيتم توفير 300 جيجاوات منها".

سيبدأ المهرجان الدولي للطاقة الشمسية في سبتمبر في نيودلهي حيث سيشارك المنتدى العالمي، بما في ذلك دول من القارة الأفريقية والغرب إلى جانب مؤسسات مثل بنك التنمية الآسيوي والأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الآخرين، الذين سيقدمون الدعم المالي لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة لتلبية الطلب العالمي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عالمياً.

وقال الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، إنه تم تنظيم المهرجان لجمع جميع أصحاب المصلحة معًا على منصة واحدة لاستكشاف جميع إمكانيات تمكين قطاع الطاقة الخضراء على مستوى العالم، حيث تعد الطاقة الشمسية واحدة من أسرع مصادر الطاقة الناشئة.

أصبح تغير المناخ وآثاره السلبية واضحا الآن في جميع أنحاء العالم، وحتى المنصات الدولية مثل مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كانت تناقش سبل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة المتجددة.

كما قدمت الحكومة الهندية والعديد من الولايات إعانات مالية ضخمة لتركيب النظام الشمسي، حيث يمكن لكل أسرة خفض متوسط استهلاك الطاقة إلى حد كبير.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو قمة COP29 في وقت لاحق من هذا العام، وسيكون جدول الأعمال المحتمل هو تأثير تغير المناخ والطاقة المتجددة على الكوكب.

ولكن قبل ذلك بفترة طويلة، سيناقش المهرجان الدولي للطاقة الشمسية عملية التحول الجوهرية والهامة في الهند وغيرها من البلدان النامية من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.