تكنولوجيا: نظام Windows 11 سيقوم بتمكين هاتف الأندرويد الخاص بك مباشرة على قائمة Start

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم مايكروسوفت بإعداد المزيد من الميزات الجديدة لـ Phone Link، وهو اتصالها بين Windows واندرويد. يتضمن ذلك، قريبًا، وضع Phone Link مباشرة في قائمة ابدأ في Windows 11.

وأعلنت مايكروسوفت في منشور اليوم أنها ستقوم بدمج Phone Link في قائمة ابدأ لنظام Windows 11. سيؤدي هذا إلى وضع حالة هاتفك بالإضافة إلى اختصارات الأدوات الرئيسية إلى جانب قائمة التطبيقات الخاصة بك.

حاليًا، يُطلب منك فتح تطبيق Phone Link يدويًا للوصول إلى هذه الخيارات. لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت تريد بدء رسالة نصية من خلال Phone Link، فستتمكن الآن من الوصول إلى ذلك بسرعة أكبر من خلال قائمة ابدأ.

تضيف مايكروسوفت أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى الأنشطة الحديثة من هواتفهم عبر قائمة ابدأ. لن يعمل هذا إلا مع نظام أندرويد في الوقت الحالي، وسيأتي دعم iOS “لاحقًا”.

يتم طرح ذلك الآن في الإصدار التجريبي باستخدام إصدار Phone Link 1.24052.124.0 و Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790. ومن غير متى سيكون هذا متاحًا لجميع المستخدمين.

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