تكنولوجيا: كوالكوم تسعى لتيسير عملية دفع تحديثات الأندوريد على الشركات المطورة للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستغرق عملية دفع تحديثات الأندوريد للهواتف الذكية فترات طويلة غالباً، إلا أن شركة كوالكوم تسعى لإحداث تغيير يدعم دفع التحديثات الجديدة بآلية سلسة وسريعة للمستخدمين.

يتم دفع تحديثات الأندوريد للهواتف الذكية المميزة أو أعلى فئة من الهواتف المتوسطة بوتيرة أسرع مقارنة بالهواتف المتوسطة أو الأقل تكلفة غالباً.

وتؤكد كوالكوم على أن دعم التحديثات الجديدة لنظام تشغيل الأندوريد في الهواتف الذكية يرتكز بنسبة كبيرة على الشركة المطورة للشرائح التي تدعم الهواتف الذكية، حيث يجب على الشركة المصنعة للشرائح في البداية دعم التحديث الجديد في وحدة المعالجة.

وينتهي دعم الهواتف الأقل تكلفة في موعد أقرب مقارنة بالهواتف المميزة أو أعلى فئة من الهواتف المتوسطة، هذا إلى جانب تحديثات الآمان الشهرية التي تتوفر غالباً عبر عدد محدود من كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

وتؤكد كوالكوم على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على تسهيل آلية دفع التحديثات على الشركات المصنعة، ولقد أكد “Chris Patrick” رئيس كوالكوم على أن الشركة تستعد لإصدار إعلان قريباً لكيفية معالجة هذه المشكلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال مؤتمر “Snapdragon Summit” المقرر إعلانه في شهر أكتوبر.

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