تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق سماعة OnePlus Buds Pro 3 اللاسلكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت توقعات جديدة إلى أن شركة وان بلس قد بدأت العمل على تطوير سماعة OnePlus Buds Pro 3 اللاسلكية، على أن تقدم هذا الإصدار في الأسواق قريباً.

قدمت شركة وان بلس سماعة Buds Pro 2 اللاسلكية للأسواق في شهر فبراير من عام 2023، ومن ثم كشفت عن سماعة OnePlus Buds 3 اللاسلكية في شهر فبراير من هذا العام، لذا أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن وان بلس لن تقدم إصدار Pro جديد.

إلا أن أحدث التسريبات أشارت إلى أن وان بلس بدأت العمل بالفعل على تطوير الإصدار الأعلى من السماعة اللاسلكية OnePlus Buds Pro 3.

كما أوضح مصدر التسريبات إختيارات الألوان التي تتوفر لسماعة OnePlus Buds Pro 3 المرتقبة والتي تشمل اللون الأسود، والذهبي، والأخضر، إلا أن وان بلس لن تقدم كافة الإختيارات في ألوان السماعة اللاسلكية في البداية.

ولقد إستعرضت التسريبات بعض من المواصفات المرتقبة في هذا الإصدار والتي تشمل EQ، وإستشعار إرتداء أو إزالة السماعة من الأذن، مع خاصية الإقتران السريع، وتقنية Dolby Atmos، وأيضاً نمط وان بلس “Zen Mode Air”.

أيضاً من المتوقع أن تأتي السماعة اللاسلكية بميزة الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، ودعم التحكم في غالق الكاميرة، ودعم تقنية “spatial audio”.

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